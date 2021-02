Jong en oud genieten in Dordt van een witte wereld

Heel veel blije gezichten zondagmiddag in Dordrecht. Een groot sneeuwballengevecht (coronaproof), sleetje rijden van de dijk en vrolijk ravottende huisdieren. Even waren alle zorgen vergeten, want Dordt was bedekt met een pak sneeuw.

"Ja, ik was echt helemaal blij. Zo van: pap, ik wil naar buiten! Ik wil naar buiten! Eindelijk weer sneeuw in Nederland!", zegt een basisscholiere op de Wantijdijk. Met haar vriendin glijdt ze af en aan van de dijk. Hun schaterlach galmt over het witte landschap.

Ze vindt het lekker om even uit te waaien. "Morgen mag ik weer naar school. Dan moet je je handen desinfecteren en zo. We hebben de laatste tijd heel veel binnen gezeten. "Dit is gewoon pret. En eindelijk kan dat weer. Het is een echt een leuke afsluiting van de binnen-tijd, zeg maar."

Een paar kilometer verderop in het Weizigtpark hebben zich tientallen Dordtenaren verzameld voor een sneeuwballengevecht. Wel met een paar regels. Huishoudens bij elkaar, ballen van maximaal tien centimeter doorsnee en geen 'gele sneeuw'. Ook hier gegil en gelach. Zeker als de verslaggever flink onder vuur wordt genomen.

Cor Stapel is de man die op Facebook de oproep deed. "Van dat hele binnenzitten wordt niemand vrolijk", zegt hij. "Dus lekker naar buiten en sneeuwballen. Een hoop energie kwijt raken. En misschien ook een paar coronakilo's. Lijkt me hartstikke fijn om even een paar mensen met een sneeuwbal te raken."