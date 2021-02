Feyenoord-assistent Cor Pot: 'Het gaat naar omstandigheden redelijk'

"Ik was een week lang kortademig. Als ik een trap opliep dan was ik heel erg vermoeid. Dat is zich verder gaan ontwikkelen. Op een gegeven moment zit ik in de auto en kreeg ik pijn bij mijn rug. Toen heb ik de auto stilgezet, de dokters gebeld en toen werd ik geadviseerd om naar de spoedeisende hulp te gaan.

Zo is het in gang gezet. Toen kwam eruit dat ik een dubbele longembolie had. Dat ontstaat uit iets. Ik had een wond op mijn scheenbeen en daar is iets ontstaan. Dan gaat er een propje via je bloedbaan en dat vermenigvuldigt zich. Het is gevaarlijk en kan andere consequenties hebben. Gelukkig was ik op tijd", zegt Pot op Radio Rijnmond.

Luister hieronder naar het gesprek met Cor Pot. Tekst gaat verder onder fragment.



Pot verwacht dit seizoen nog op het veld te staan. "Ik ben ervan overtuigd dat ik op redelijke termijn terug ben op het veld."

Hoofdtrainer Dick Advocaat moet het nu doen zonder assistent Zeljko Petrovic die naar Willem II vertrok en dus nu ook Cor Pot. "We hebben nog iedere dag contact met elkaar. Maar John de Wolf is ook een geweldige jongen voor hem.

Dan heb je nog Khalid Benlahsen en Koen Stam komt er nog bij. Een moderne jongen. Dat is ook goed voor Dick. Als het nodig is, praten we en hij komt langs. Hij zal het gemis niet zo groot vinden. Hij gaat zijn eigen gang en dat doet hij heel goed."