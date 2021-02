GGD'en openen maandag vijf testlocaties in onze regio

De GGD'en van Rotterdam-Rijnmond en Zuid-Holland Zuid openen maandag vanwege het winterse weer vijf coronatestlocaties in onze regio. Het gaat om de teststraten bij Rotterdam Ahoy, Rotterdam The Hague Airport en in Dordrecht, Schiedam en Middelharnis. In Ahoy en Dordrecht zijn de vaccinatielocaties ook open.