Rijkswaterstaat tevreden over situatie op de weg: 'Het is ons reuze meegevallen'

Rijkswaterstaat zegt dat er zondag weinig ongelukken gebeuren in de regio en dat de rechterrijstroken op snelwegen goed begaanbaar zijn. "Het is ons reuze meegevallen", laat woordvoerder Dick Wittekoek weten.

Toch blijft het oppassen. Vooral op- en afritten zijn minder goed begaanbaar. Ook weten mensen volgens Wittekoek niet altijd hun rijbaan te vinden, waardoor ze in de middenberm naast het asfalt belanden.

Rijkswaterstaat begon zaterdag aan het begin van de avond al met strooien en schuiven. Om de wegen zo goed mogelijk begaanbaar te houden, is al het beschikbare materieel ingezet. Ook wordt er veel gereden in staffel. Dat betekent dat drie tot vier strooiwagens naast elkaar rijden. "De wagens rijden maar 40 tot 50 kilometer per uur. Daardoor lijkt het soms een beetje alsof er file is", legt Wittekoek uit. "Als je erachter rijdt, dan moet je er ook achter blijven. Blijf achter die strooiwagens en laat ze hun werk doen."

Daarnaast raadt Wittekoek mensen aan om hun snelheid aan te passen naar de omstandigheden. "Zeker in de bochten kan het glad blijven." Ook speelt de wind volgens Wittekoek een rol. "Op sommige plekken waait ieder half uur de weg vol. We blijven daar schuiven en strooien, maar meer kunnen we niet doen."

Strooien en schuiven tot ochtendspits

Rijkswaterstaat verwacht dat het zondagavond en in de nacht op maandag droger wordt, maar blijft waarschijnlijk tot de ochtendspits strooien en schuiven om de wegen zo schoon mogelijk te krijgen. "Maar ook dan zal de sneeuw op sommige plekken weer op de weg waaien en zal het op op- en afritten best lastig zijn om met een grote zware machine boven te komen. We doen ons best om met al het beschikbare materieel dat we hebben te blijven rijden."

De oproep om zondagavond, en naar verwachting ook maandagochtend, niet de weg op te gaan als het niet hoeft, blijft daarom gelden.