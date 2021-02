Terugblik op januarimaand Sparta: 'De sjeu lijkt van het voetbal af te zijn'

Sparta staat in de eredivisie op een keurige twaalfde plaats. In Rotterdam-West maken ze zich dan ook geen zorgen over dit seizoen, al zijn de resultaten en het spel van de afgelopen weken wel wat minder.

"De sjeu is wel wat van het voetbal af. Dat heeft er mee te maken dat wat spelers, die in de eerste seizoenshelft belangrijk waren, nu niet in vorm zijn", zegt Sinclair Bischop op Radio Rijnmond.

Luister hieronder naar het gesprek van Bart Nolles en Sinclair Bischop. Tekst loopt door onder het fragment.



"Mario Engels is bijvoorbeeld een paar keer goed ingevallen, maar is nu wat minder, Lennart Thy is wat minder in vorm en op het middenveld heeft Deroy Duarte heel goede wedstrijden gespeeld, maar is dat de laatste wedstrijden niet terug te zien. Ook de backs Mica Pinto en Dirk Abels komen wat minder goed mee op. Dan noem je al aardig wat vermogen van een elftal. Het positieve is wel dat Sparta toch puntjes sprokkelt, ondanks dat het wat minder voetbalt", zegt Bischop.

Afwezigheid Vriends

Dat verdediger Bart Vriends geblesseerd is, is geen excuus voor het mindere spel van de Rotterdammers. "Zijn vervanger Tom Beugelsdijk heeft het eigenlijk best goed gedaan. Hij haalt wel zijn niveau. Maar het is met name de aanval die het wat minder goed doet. Verdedigend krijgt Sparta niet al te veel tegen: 0-0 tegen FC Twente en 1-1 tegen ADO. Dan is de verdediging niet de zwakke schakel. Maar de spelers die het moeten laten zien, geven niet thuis. Dat kan ineens wel weer komen hoor. Je kan niet van een ploeg, waar je van te voren denkt dat ze tegen degradatie gaan voetballen, verwachten dat ze heel het seizoen constant presteren. Je ziet zelfs bij Ajax, PSV, Feyenoord en AZ dat ze ook heel erg wisselvallig presteren, met name in de januarimaand."

Ambitie: linkerrijtje

Moet het ambitieniveau bij Sparta niet omhoog, als je halverwege op de negende plek staat?, vraagt Bart Nolles in de Radio Rijnmond Sport-uitzending. "Ja, absoluut. Sparta is gewoon veilig. FC Emmen is al weg en ADO, Willem II en RKC zie ik ook niet meer boven Sparta komen. Daarboven zit dan een vijver met ploegen die al veilig zijn. Dan kan je inderdaad misschien al richting volgend jaar gaan denken. En mag je ook wel ambities hebben om in het linkerrijtje te komen. Er zijn een paar ploegen die zich daar op richten. Op basis van wat ze in de eerste seizoenshelft hebben laten zien, kan dat gewoon", zegt Bischop.