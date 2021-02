Onderwijs in de regio na coronaproof, maandag ook sneeuwproof

Veel scholen in onze regio nemen voor maandag speciale 'sneeuw-maatregelen'. Maandag zouden de basisscholen weer open gaan na de lockdown sinds half december. De sneeuw gooit nu roet in het eten. Per school wordt bekeken wat de mogelijkheden zijn voor fysiek onderwijs. Ouders en leerlingen worden per e-mail geïnformeerd.

Voor veel basisscholen geldt dat de kinderen op redelijke afstand wonen en dus naar school kunnen komen. Maar leerkrachten wonen vaak wat verder weg. Bestuursvoorzitter Rolf van den Berg van de Stichting Kind en Onderwijs Rotterdam met 29 scholen: "Er wordt alleen lesgegeven als het voor de kinderen en de leerkrachten verantwoord is om naar school te komen. Onze directeuren bepalen dat zelf voor hun vestiging. Voor kinderen die nergens terecht kunnen, zorgen we voor noodopvang."

Ook scholenkoepel BOOR gaat naar onderwijs-op-maat, zegt bestuursvoorzitter Huub van Blijswijk. "Morgen is code Oranje afgegeven, het advies blijft om zo min mogelijk de weg op te gaan. Hierdoor is er gewoon minder personeel beschikbaar en zal er opnieuw veel online onderwijs gegeven worden. In het Speciaal Onderwijs speelt mee dat leerlingen vaak over grotere afstand vervoerd moeten worden. Die lessen zijn vrijwel allemaal geschrapt." BOOR heeft 70 onderwijslocaties met ruim 100 vestigingen in Rotterdam en omgeving.

Eindexamenklassen nu vaak ook online

De middelbare scholen in de regio waren al beperkt open. Er werd vooral nog fysiek onderwijs gegeven aan de eindexamenklassen. Die lessen worden in veel gevallen in ieder geval maandag ook online gegeven, zo lieten de directies van het DevelsteinCollege en het Walburg College in Zwijndrecht en het Insula College in Dordrecht zondagmiddag via e-mail aan hun eindexamenleerlingen weten.

Maandagmiddag nemen het Walburg College en het Insula College een besluit voor de rest van de week. Het DevelsteinCollege buigt zich dinsdagochtend over de lessen voor eindexamenklassen.