Arjo rijdt over spiegelgladde wegen om thuishulp coronapatiënten door te laten gaan

Alles op alles zetten om afspraken gewoon door te kunnen laten gaan, ondanks het winterweer en de gladheid. Dat is waar het coronateam van Conforte zich op richt. Het is een team van medewerkers van verschillende zorginstellingen in de regio Rotterdam, die patiënten met corona thuis helpen.

Arjo Verheijen werkt is verzorgende bij Laurens Thuiszorg en is ook lid van het coronateam. Al 11 maanden bezoekt hij iedere dag patiënten thuis. Verheijen: "Sommige mensen komen terug uit ziekenhuis en dan geef ik nazorg. Ik meet de temperatuur, de saturatie en de bloeddruk. En ik kijk of ze het thuis uithouden of dat ze naar het ziekenhuis toe moeten. Daarnaast geef ik ook thuiszorg."

'Het is spekglad"

Verheijen heeft vandaag een vroege dienst. Zijn eerste patiënt woont in Rotterdam-Ommoord. Daarna gaat hij naar Berkel en Rodenrijs en Rotterdam-Zuid. Door de vele sneeuwval en de vorst is het moeilijk rijden. "Het is echt spekglad op de weg. Ik probeer zoveel mogelijk op de Rijkswegen te rijden, daar gaat het wel. Maar in de kleine straatjes waar veel sneeuw ligt kom je wel vast te zitten."

In de gewone thuiszorg zou de dienstverlening door de winterse omstandigheden worden afgeschaald. Of de mantelzorgers komen helpen, of bijvoorbeeld het aantrekken van steunkousen wordt een dag overgeslagen. Bij de coronazorg kan dat uitstel bijna niet.

Verheijen: "Covid-19 is toch een ziekte met grillig verloop. Van de ene op de andere dag kan het anders gaan en daarom is het van belang dat we zoveel mogelijk langs gaan. We hebben wel gekeken dat als het door de sneeuw echt niet mogelijk is, wie dan afgebeld kan worden. Dat zijn bijvoorbeeld mensen die met de medicatie moeten worden geholpen" Sommige van deze patiënten zouden dan telefonisch geholpen kunnen worden met het innemen van de pillen.

"Nadeel is dat ik de saturatie en de bloeddruk niet weet. Maar ook aan de telefoon kan je natuurlijk wel nagaan hoe iemand zich voelt of buiten adem is", aldus Verheijen. Ook staat er nog een aantal collega's klaar die Arjo kunnen helpen door bij te springen mocht een afspraak ineens heel erg uitlopen.

De patiënten waar Verheijen vandaag langs komt zijn blij met zijn bezoek. Eén man was verbaasd dat de hulp ondanks de gladheid en de vele sneeuwval gewoon doorging. "Mensen zitten toch vaak alleen thuis. Dan is het hartstikke fijn als er iemand langs kan komen."