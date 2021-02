90-jaar oude tram 'rijdt gewoon als een zonnetje' en veegt Rotterdamse tramrails schoon

Normaal gesproken staat de tram bij Stichting RoMeO in het Rotterdams Openbaar Vervoer Museum. Maar nu was hij dus weer eens te zien in de stad. "Aan de voorkant heeft de tram een sneeuwschuiver. Daarmee vegen we de baan schoon", legt trambestuurder Rik uit. Binnen heeft Rik een grote stok liggen met een krabber waarmee hij de wissels kan uitgraven.

Maar waarom dan zo'n oude tram inzetten voor dit klusje? "Het voordeel van deze tram is dat hij alleen spanning op de bovenleiding moet hebben. Voor de rest heeft hij helemaal geen last van sneeuw of ijzel. Die tram rijdt gewoon. En als een zonnetje", zegt Rik lachend.

Ook voorbijgangers kunnen er volgens Rik wel om lachen. "Mensen zijn verbaasd en vinden het leuk om te zien. Als je dan vertelt dat deze tram gewoon rijdt onder deze omstandigheden, dan wekt dat toch een leuke glimlach op."