Het weer van maandag: Heel koud en lichte sneeuw

Er veel bewolking en vooral vanmiddag valt er af en toe wat lichte sneeuw. Meer dan 2-3 cm verse sneeuw wordt niet meer verwacht.

Vanavond en vannacht is het droog en breekt de bewolking langzaam, waardoor het op steeds meer plaatsen opklaart. In een opklaring zakt de temperatuur naar -11 graden. Onder de bewolking is het -8 graden. De noordoostenwind neemt in kracht af en waait zwak tot matig.

Morgen wisselen wolkenvelden en zonneschijn elkaar af. Ondanks de aanwezige zon, loopt het kwik niet verder op dan -4 tot -7 graden. Er waait een zwakke tot matige noordoostenwind.

Vooruitzichten

De rest van de werkweek blijft het zowel in de nachten als overdag vriezen. Mocht het een keer lang opklaren dan kan de temperatuur onderuit gaan naar 15 graden onder het vriespunt. Verder schijnt de zon geregeld en is het droog. Een einde van deze vorstperiode is voorlopig nog niet inzicht.