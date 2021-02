Rijkswaterstaat: 'Ga niet de weg op', weinig treinverkeer, RET past dienstregeling aan

Volgens Rijkswaterstaat is het nog altijd erg gevaarlijk om de weg op te gaan. Het advies is om dat niet te doen. Het KNMI heeft code oranje afgegeven die tot 12:00 uur maandag geldt.

De NS laat weten dat er nog altijd weinig treinen rijden.



De RET rijdt maandag een aangepaste dienstregeling. Dat betekent dat alleen essentiële tramlijnen rijden om reizigers te kunnen verbinden met de bus en of metro.

Concreet betekent dit dat tramlijn 25 pendelt tussen haltes Waterkant en Kromme Zandweg. Tram 21 pendelt tussen De Esch en Oostplein en tram 24 pendelt tussen Schiedam en Marconiplein. Alle overige tramlijnen rijden niet op maandag.

Bussen rijden volgens de RET zonder extra maatregelen of beperkingen. Bij de metro rijden de A-, B-, C- lijn vrijwel volledig en de D- en E-lijn doen alleen de stations aan op de route Tussenwater-Nootdorp.

Reizigers wordt geadviseerd hun reis vooruit te plannen, maar bijkomend probleem is dat RET kampt met een technische storing. Daardoor is er sinds zondag rond het middaguur geen actuele reisinformatie op te vragen via de website, de app en dynamische reisinfo. Dat bevestigt een RET-woordvoerster.