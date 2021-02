Rustige zondag voor hulpdiensten, ondanks sneeuw: 'Onze mensen hebben hoofdzakelijk lekker binnen kunnen zitten'

Spekgladde wegen, gesloten testlocaties en Geen treinen. De sneeuw en daarbij behorende code rood lieten zich zondag gelden in onze regio. Maar wat merkten de hulpdiensten van het hevige winterweer? "De zondagdiensten hebben er eigenlijk weinig last van gehad."

"Er zijn weinig incidenten geweest, dus onze mensen hebben hoofdzakelijk lekker binnen kunnen zitten en hoefden niet de weg op", vertelt Kenneth van Veen van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond.

Helemaal stil was het niet. "Er kwamen door een stroomstoring een aantal liften stil te staan en de hulpdiensten werden toch gebeld om de mensen uit die liften te halen. De stroomstoring was met een klein uurtje weer over en toen ging alles weer draaien. En aan het eind van de avond was er nog een voertuigbrand in een parkeergarage."

De hulpdiensten waren volgens Van Veen op alles voorbereid. "Hopende dat er geen incidenten zouden komen natuurlijk, maar het was glibberen en glijden dus de aanrijtijden zouden mogelijk vertraagd worden en we rekenden op meer schade, maar verder hebben we afgewacht."

De kou is voorlopig nog niet weg, dus blijven de hulpdiensten de komende dagen extra alert op bijvoorbeeld stroomstoringen. "En er zal wat sneller gewisseld worden met personeel, om de mensen niet te lang bloot te stellen aan de kou."