Deze Rotterdamse basisschool is maandag wél open: 'Blij dat we al die kindergezichten hier weer zien'

"We hebben 18 van de 25 klassen op school, een spannende eerste schooldag dus", vertelt schooldirecteur Henk Wiersma. "We hebben ervoor gekozen leraren die van buiten Rotterdam moeten komen ook lekker buiten Rotterdam te houden vanwege de veiligheid en de weersomstandigheden."

"Het is een historische heropening, we maken er het beste van. We zijn bovenal blij dat we al die kindergezichten hier weer zien. Daar ben je ook school voor, dat heeft het team ook heel erg gemist. We hebben maatwerk geleverd, met heel veel bereidheid vanuit het team. De Rotterdamse leerkrachten zeiden: wij kunnen komen dus dan zijn we er ook. Daar ben ik als startende directeur hier wel trots op, want eigenlijk is het ook mijn eerste schooldag."

Leerachterstand

En volgens Wiersma valt de leerachterstand bij de kinderen op zijn basisschool wel mee. "Kinderen hebben op een andere manier heel veel geleerd. Wij monitoren de kinderen intern heel goed, samen met de begeleiders en de leerkrachten. Uiteindelijk komen ze toch waar ze terecht horen."

Ook bij ouders die hun kinderen maandagochtend eindelijk weer eens naar basisschool het Landje kunnen brengen is de opluchting groot. "Dit heb ik liever dan dat de kroegen open gaan", vertelt een vader. "Maar het is vooral voor de kinderen ontzettend belangrijk. Ik heb er nog eentje die vandaag nog niet naar school kon omdat de juf is ingesneeuwd. Het is een beetje schipperen maar ze doen hier hun stinkende best, dat is al helemaal top toch? Maar het is wel weer wennen hoor, zo'n ochtendrepertoire."