Moet je deze dagen écht de weg op? De ANWB geeft tips: 'Gewoon vol de rem intrappen'

De ANWB adviseert mensen vooral niet de weg op te gaan in deze gladde winterse omstandigheden. Maar wat als je echt moet en het niet anders kan? Markus van Tol, die zelf in ieder geval niet de weg op gaat, geeft tips.

"Ik zou voordat je vertrekt je auto goed rondom sneeuwvrij maken, zodat je goed zicht hebt", begint hij. "En ook de ruiten schoon krabben. Ik zou ook een lekkere warme jas meenemen en een deken, mocht je stranden onderweg. Als je de auto uit moet en achter de vangrail op de wegenwacht moet wachten, daar moet je goed op voorbereid zijn."

"Maak het ook vanbinnen goed schoon en vetvrij, dan krijgt de condens in de auto ook minder kans. En vul de ruitenwisservloeistof goed bij met een antivriesmiddel. Dat hoort er ook bij."

'Gewoon vol de rem intrappen'

En als je dan eenmaal op weg bent, is het vooral zaak je rijstijl aan te passen, vertelt Van Tol. "Je moet vooral geen haast hebben en dus niet te hard rijden. En ook niet bumperkleven. Doe het rustig aan, pas je snelheid aan en let goed op obstakels."

"Je mag best je rem gebruiken, bijna alle auto's hebben ABS (antiblokkeersysteem) en kunnen de gladheid tegenwoordig goed aan. Pompend remmen is daarom geen advies, gewoon vol de rem intrappen en de rem zijn werk laten doen. Maar je moet er wel vanuit gaan dat je remweg veel langer is dan normaal. Dus hou veel afstand van je voorliggers, in alle omstandigheden. Pas het tempo en de afstand aan, dat is enorm belangrijk en geldt zowel in de woonwijken als op de snelweg."

Zesduizend pechgevallen

Dankzij het winterweer is het deze maandag voor de ANWB een stuk drukker dan normaal. "Wij zijn nu vandaag al ruim over de tweeduizend pechgevallen heen, vanaf vanochtend vroeg. We gaan denk ik vandaag wel over de zesduizend pechgevallen heen, twee keer zo veel als een normale maandag in februari. En we verwachten dat het de komende dagen ook druk blijft."

"Voertuigen kunnen over het algemeen wat minder goed tegen de vorst, dus wat wij in deze tijd zien zijn kapotte of lege accu's, maar ook vastgevroren portieren of handremmen. Zelfs vastgevroren buitenspiegels, die je dan niet meer uit kunt klappen."

"Wat je daar tegen kunt doen? Je kunt de auto in de versnelling zetten om te voorkomen dat de handrem bevriest en het portierrubber insmeren met siliconenspray of talkpoeder. Zorg dat je je winterset met krabbers en een sneeuwveger bij de hand hebt, en als je nog een auto hebt waar je de auto bij het slot moet openen: bewaar de slotontdooier dan in je jaszak en niet in je handschoenenkastje in de auto."

Vooral die laatste tip klinkt nogal vanzelfsprekend. Maar, benadrukt Van Tol, "wij zijn normaliter als Nederlanders niet zo in de winterstand. Nu is het echt extreem weer dus dan gaan dit soort dingen een rol spelen."