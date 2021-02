Rotterdamse oud-biatleet geeft langlauftips: 'Zak een beetje door je knieën'

"Mensen zoeken naar alternatieven voor het alpineskiën", vertelt Cool. "Vaak gaan ze naar de borstel- of rolbanen, om zich voor te bereiden op de wintersport. Maar nu gaat de wintersport niet door. En waar heb je geen skilift voor nodig? Wat zorgt voor beweging in coronatijd? Lekker langlaufen!"

Geen stijve benen

Maar hoe werkt dat langlaufen dan precies? "Je hebt twee technieken: skating en het klassieke lopen. Zorg dat je een beetje door je knieën zakt als je op de ski's staat. Dus niet met stijve benen, want dan ben je niet flexibel en val je sneller."

"En verdeel altijd je gewicht, dus ga echt even boven het glijbeen staan en hang niet ertussenin. Bij het schaatsen zie je Sven Kramer ook niet achterover hangen. Zijn hele balans en gewicht gaan mee naar het afzetbeen."

De derde tip: "Zorg even dat je een vlakker stuk hebt waar je echt een paar rondes kunt maken. En zorg dat je goed leert remmen voordat je omhoog gaat, want als je omhoog gaat moet je ook weer naar beneden."

Golfbaan

Waar kun je dan mooi langlaufen in Rotterdam en omgeving? "Ik denk dan toch wel in het Kralingse bos, dat lijkt me een heel mooie plek. Maar ook het Zuiderpark. Eigenlijk parkenl."

"En ik weet niet of die open is, maar een goede tip is ook altijd de golfbaan, die bij de Rottemeren bijvoorbeeld. Daar zit lekker veel glooiing in en de sneeuw ligt op lekker strak gemaaid gras. Je hebt geen last van structuur of stenen."