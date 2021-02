Luister Radio Rijnmond en win mooie Valentijn-prijzen

Valentijnsdag komt er aan. Op zondag 14 februari is het 't jaarlijkse moment om je geliefde, je dierbare of je stille liefde extra in 't zonnetje te zetten. Luister naar Radio Rijnmond en wie weet win jij een mooi cadeau om je Valentijn mee te verwennen.

Vrijdag 12 februari is de dag dat we op Rijnmond flink uitpakken met prijzen. In het radioprogramma van Erik Lemmers maak je tussen 10:00 uur en 13:00 uur kans op een heus Valenijns afhaaldiner voor twee ter waarde van 85 euro. In de middag is het Ruud de Boer die tussen 13:00 uur en 16:00 uur ook nog eens drie luisteraars mag blij maken met twee kaarten voor de spetterende ijsshow Supernova die later dit jaar in Ahoy wordt opgevoerd.

Dus, wil jij een heerlijk Valentijnsmenu of kaarten voor een geweldige ijsshow winnen, luister dan aanstaande vrijdag tussen 10:00 uur en 16:00 uur naar Radio Rijnmond. De prijzen worden aangeboden door Trattoria Sophia in Rotterdam en Holiday on Ice.