FC Rijnmond Podcast over afgelasting Feyenoord en Sparta: 'Wij schieten hier altijd in de blinde vlekken'

Geen voetbal afgelopen weekend, maar natuurlijk wel gewoon lekker lullen over voetbal in onze FC Rijnmond Podcast. Door de zware sneeuwval kwamen Feyenoord en Sparta niet in actie zondag, maar had er niet gewoon gevoetbald kunnen worden?

Daarover praat Jan Jaap Pruysen met Sinclair Bischop en Ruud van Os. "In de jaren tachtig was er voor mijn gevoel ook altijd wel sneeuw, en altijd wel wedstrijden die gespeeld werden", zegt Bischop.

"En ik ben onlangs naar Oostenrijk gereden voor Wolfsberger - Feyenoord, en daar was het qua sneeuw erger dan hier. Wij schieten hier altijd in de blinde vlekken, treinen die niet meer rijden, we worden altijd maar overvallen", zegt Bischop.

Van Os: "Wij wonen natuurlijk in een prachtig land en alles is hier goed geregeld. Alleen zijn we een beetje doorgeslagen in het regelen. Wij zijn zo voorzichtig in dit land. Het moet natuurlijk veilig en verantwoord zijn, maar vrijdag was er nog geen vlok gevallen en heel Nederland was al in paniek. Dat vind ik bijzonder. Er hoefde geen publiek naar de stadions, dus het was hartstikke makkelijk. De wegen waren prima begaanbaar."

In deze podcast praten de heren ook over Feyenoords nieuwe trainer Arne Slot, die na een lange stilte eindelijk een keer in de media verscheen, het functioneren van technisch directeur Frank Arnesen en de bekerwedstrijden van Excelsior en Feyenoord van deze week.

Luister jij de FC Rijnmond Podcast al? Abonneer je snel!



Wil je reageren op deze FC Rijnmond Podcast? Stuur dan een mail naar sport@rijnmond.nl.