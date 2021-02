Liveblog: 'Avondklok verlengd tot 2 maart', daklozen langer opgevangen in Maassilo

Het advies is dan ook nog steeds: blijf thuis! Volg hier alle ontwikkelingen rondom het winterweer.

Ververs deze pagina voor de laatste informatie.

16:50

Kinderen in Rotterdam-Noord hebben geen moeite met het strenge winterweer, zo blijkt. Integendeel: ze hebben met de sneeuw zowaar een iglo gebouwd.



16:20

Dinsdag is er geen markt in Rotterdam. "De markten worden in het geheel afgelast", laat de gemeente aan de marktondernemers weten. Gezien de weersverwachting en de huidige staat van de marktterreinen, vindt de gemeente het niet verantwoord om de markten door te laten gaan.

16:00

De coronatestlocatie van de GGD aan de Edisonweg in Gorinchem is tot en met zondag 14 februari gesloten. Dat heeft de Dienst Gezondheid & Jeugd bekendgemaakt. De reden is dat de veiligheid van bezoekers en personeel niet gegarandeerd kan worden. Bij de testlocatie moeten auto's naar binnen rijden en stilstaan, maar omdat er mogelijk een ijslaag op de vloer ontstaat door het strenge winterweer, is er te veel risico dat auto's doorglijden.

Mensen met een afspraak voor een coronatest worden door de GGD Zuid-Holland-Zuid gebeld voor het maken van een nieuwe afspraak.

De testlocaties in Dordrecht en Hoeksche Waard blijven wel open, omdat dit 'looplocaties' zijn. Hier hoef je niet met de auto naar binnen.

15:35

Het kabinet gaat de avondklok verlengen tot 2 maart, meldt de NOS. Dat betekent dat je de komende drie weken niet na 21:00 uur de straat op mag zonder geldige reden. De avondklok zou eigenlijk tot en met morgennacht duren. De lockdown en de sluiting van de winkels loopt vooralsnog ook tot 2 maart.

14:00

De Rotterdamse dak- en thuislozen kunnen tot en met donderdag terecht bij de 24 uur's opvang in Maassilo. Dat zegt de Nico Adriaans Stichting, die de opvang in Maassilo organiseert. Woensdag wordt bekeken of de 24 uur's opvang verder verlengd moet worden, maar de kans daarop is groot gezien de weersverwachting.

Zaterdag werd bekend dat de Maassilo in eerste instantie alleen zondag en maandag 24 uur open zou zijn voor daklozen, maar gezien het strenge winterweer is de 24 uur's opvang met een aantal dagen verlengd. Vanaf eind november is de Maassilo open voor daklozen, maar alleen voor de nacht. Om 08:00 uur moesten de daklozen weer buiten staan.

13:45

Hoe leuk is dit! De wagen van Max Verstappen is er niks bij!



12:50

De dienstregeling van Connexxion in de Hoeksche Waard en Goeree Overflakkee wordt weer langzaam opgestart. Ook de QBuzz laat weten weer te gaan rijden. 'Wij staan weer klaar om onze reizigers op een veilige en verantwoorde manier van A naar B te brengen."



12:20

De ANWB adviseert mensen vooral niet de weg op te gaan in deze gladde winterse omstandigheden. Maar wat als je echt moet en het niet anders kan? Dan zijn er een aantal tips die je kunt gebruiken. Eén daarvan is: 'Gewoon vol de rem intrappen.'

12:00

Het KNMI heeft vanaf 12:00 uur voor bepaalde provincies code geel afgegeven. Dat geldt ook voor onze regio. Het blijft nog altijd oppassen als je naar buiten gaan.



11:30

Rijkswaterstaat blijft benadrukken: ga niet de weg op.



11:00

Testlocaties Ahoy en Middelharnis gaan maandag open. Dat zegt de GGD. Rotterdam The Hague Airport is ook open. Daar wordt alleen gevaccineerd. Wanneer de andere test- en vaccinatielocatie opengaan, is niet bekend.



10:45

"Ga de weg niet op en als het echt moet, maak dan je auto sneeuwvrij voor goed zicht, neem een dekentje mee voor onderweg en houd afstand", zegt Markus van Tol van de ANWB op radio Rijnmond.

10:30

Volle container? Dan moet je een oplossing bedenken, want tot en met zondag 14 februari worden geen gft, etensresten en oud papier opgehaald. Dat zegt de HVC. "Gft en etensresten zit vastgevroren in de bakken, deze kunnen daarom niet geleegd worden."

10:05

De GGD Zuid-Holland Zuid opent maandag alleen de test- en vaccinatielocatie in Dordrecht.

"De teststraten in Gorinchem en Hoeksche Waard blijven gesloten", zegt de GGD. "Ook zal er vandaag geen thuisbemonstering plaatsvinden."

09:30

ProRail heeft vannacht hard gewerkt om de treinen weer te laten rijden. Die rijden ook, maar mondjesmaat. "Op dit moment rijden we waar het kan enkele sprinters", laat ProRail weten. Ze adviseren de reizigers om voor vertrek de reisplanner te raadplegen voor de actuele informatie.



09:10

Goed nieuws voor de winterliefhebbers: het blijft nog even goed koud!



08:50

Ook de basisschool Het Kristal in Dordrecht doet de deuren open.



08:45

Sommige basisscholen gaan ondanks het winterweer open. Zoals basisschool het Landje in Rotterdam.



08:30

Rijkswaterstaat roept vrachtwagenchauffeurs op om hun wagen goed sneeuwvrij te maken voor ze de weg opgaan. Anders ontstaan er problemen met de hoogtemeter van de tunnels. Zoals bij de Drechttunnel waar een van de tunnelbuizen momenteel dicht is.



08:15

Krantenabonnees moeten het vandaag zonder papieren ochtendkrant doen. De uitgevers hebben besloten dat ze niet bezorgen vanwege de gevaarlijke omstandigheden op de weg. Het gaat onder meer om de Telegraaf, AD en de Volkskrant.



08:00

Code oranje geldt tot maandagmiddag 12:00 uur.



07:30

"Ons advies is om deze ochtend niet de weg op te gaan vanwege gevaarlijke rijomstandigheden", zegt het Rijkswaterstaat.



07:10

Er rijden nog altijd weinig treinen, laat de NS weten.