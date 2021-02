RIVM: 240 nieuwe besmettingen in de regio, 6 sterfgevallen

Het RIVM meldt over de afgelopen 24 uur 240 nieuwe coronabesmettingen in de regio. Dat is een afname ten opzichte van zondag, toen 342 nieuwe besmettingen werden gemeld. Zondag waren alle teststraten van de GGD gesloten, dat verklaart de daling. Zaterdag waren het er nog 392 en vrijdag 481. Gemiddeld zijn er de afgelopen 7 dagen per dag 367 nieuwe besmettingen geregistreerd.