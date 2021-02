Succesvol Instagram-account Rotterdamse Memes viert 1-jarig bestaan: 'Het is een uit de hand gelopen hobby'

De humoristische posts op Instagram van het account Rotterdamse Memes zijn een schot in de roos. Het begon allemaal als een hobby. "Het is een beetje een uit de hand gelopen grap", vertelt oprichter Hulya (20). Het Instagram-account vierde laatst zijn 1-jarig bestaan met inmiddels 71 duizend volgers.

"Ik volgde al veel meme-accounts op Instagram, maar ik miste een Rotterdams meme-account", zegt Hulya. Op een vrije dag dacht ze: "Als niemand het doet, begin ik wel een account." Zo begon het Instagram-avontuur van Rotterdamse Memes in februari 2020.

Coolsingel-grappen

Het begon voor Hulya in eerste instantie met grappen over de Coolsingel: "Die maakte ik sowieso al met mijn vrienden, maar toen ben ik er memes van gaan maken. Tegenwoordig nemen Hulya en haar compagnon ook de actualiteiten mee. "De mix van actualiteiten en onderwerpen die met het dagelijkse leven van Rotterdammers te maken hebben, doet het goed bij onze volgers", vertelt ze. En, voegt ze eraan toe: "Ik hoop zo ook wat positiviteit te brengen tijdens de coronacrisis."

"Rotterdammers zijn trots op hun stad, maar kunnen er wel tegen als er een grapje over de stad wordt gemaakt", geeft Hulya als verklaring voor het succes van het account. "Er is geen Amsterdams meme-account, omdat ik denk dat Amsterdammers niet tegen grapjes over hun stad kunnen. Die hebben geen humor."

Rotterdamse humor kan nogal eens grof zijn. Het heeft er toe geleid dat de meme-maker soms besloot om iets dan maar niet te plaatsen op Instagram. "Soms maak ik iets en denk ik: kan dit wel? Dan ben ik verstandig en doe ik het niet." Een wijs besluit, want klachten over grofheid heeft ze nog nooit gehad.

Duizenden DM's

Het succes overdondert haar. "Ik had niet gedacht dat het zo groot zou worden. Ik hoopte op 10 duizend volgers, maar die haalden we al binnen twee weken. We zitten nu op 71 duizend volgers en het blijft maar doorgaan."

Het enthousiasme van de volgers doet haar goed en ze zoekt ook de interactie op. "Afgelopen weekend riepen we onze volgers op om hun sneeuwfoto's en video's te delen en er kwamen ontzettend veel reacties op." Het duo achter Rotterdamse Memes probeert op alle privéberichten te reageren, ook al worden dat er steeds meer.

Tekst gaat door onder de afbeelding

De steun van de community werd ook zichtbaar tijdens de doneeractie die vanuit Rotterdamse Memes werd gestart voor de ondernemers die getroffen zijn door de vernielingen tijdens de avondklokrellen. Via de actie is ruim 35 duizend euro opgehaald. "Daar komt binnenkort trouwens meer nieuws over op ons account", geeft Hulya aan.

Martin van Waardenberg als meme-icoon

Creatieve suggesties vanuit de community zijn altijd welkom bij Hulya. "We zijn altijd erg benieuwd wat de volgers leuk vinden om te zien. Die ideetjes slaan we op en daar doen we dan ook echt iets mee."

"Zo zien we dat posts met Martin van Waardenberg het altijd goed doen. Hij is het ultieme Rotterdamse meme-icoon." Al vele bekende Rotterdammers hebben de revue gepasseerd bij Rotterdamse Memes, maar altijd voordat dat gebeurt, legt Hulya de grappige posts vooraf voor aan de bekende Rotterdammers om te zorgen dat de grappen niet in het verkeerde keelgat schieten. "We hebben goed contact met bekende Rotterdammers en ze vinden het allemaal erg leuk als er een meme over ze wordt gemaakt."

Tekst gaat door onder de afbeelding

De toekomst van Rotterdamse Memes ziet er rooskleurig uit. "Ik hoop dat we op deze manier verder kunnen gaan. Ook wil ik zelf filmpjes gaan maken en misschien wat meer op de voorgrond treden", vertelt Hulya, die haar identiteit tot nu toe altijd een beetje verborgen heeft gehouden.

Kledinglijn met Tante Toof

Het eerstvolgende project is een kledinglijn voor het goede doel met internetsensatie Tante Toof en kledingmerk ZeroTen. Rond Valentijnsdag zal daar meer nieuws over komen via Rotterdamse Memes. "En verder staan we open voor meer samenwerkingen, dus wie weet wat de toekomst brengt."