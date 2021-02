Excelsior-directeur Ferry de Haan: 'We zijn te goed voor waar we staan, maar we zijn er zelf verantwoordelijk voor'

Excelsior is in de Keuken Kampioen Divisie bezig aan een wisselvallig seizoen, met een voorlopige tiende plaats als gevolg. De Rotterdammers presteren de laatste weken weer iets beter, maar een verval ligt altijd op de loer. Dat weet ook Ferry de Haan, algemeen directeur van Excelsior.

"Voor de winter hebben wij ook een periode gehad met veel overwinningen. Maar als wij in een flow zitten kan het zo weer omslaan. Bij FC Volendam boekten wij vrijdag een goede zege, maar daarvoor gaven wij een honderd procent zege tegen FC Den Bosch uit handen (4-4)", baalt De Haan.

"We zijn te goed voor waar we staan, maar we zijn er toch zelf verantwoordelijk voor. Ik kan nu nog niet zeggen dat het beter gaat", vervolgt de oud-voetballer. "We hebben soms best aardig gevoetbald, maar we krijgen de goals uit het niets tegen. Dat gebeurt structureel, dat is geen pech meer. Pijnlijk om te zien."

KNVB Beker

Het doel voor Excelsior blijft het bereiken van de play-offs, met als inzet promotie naar de eredivisie. "Dat kan via een periodetitel, of gewoon via de ranglijst", vertelt De Haan, die dinsdag met Excelsior hoopt de halve finales te bereiken van de KNVB Beker.

Dan moet Excelsior afrekenen met Vitesse. Het duel gaat ondanks de sneeuw door, verwacht De Haan. "Ik heb contact gehad met de KNVB. Als wij het veld schoon op kunnen leveren wordt er gewoon gevoetbald."

"We zijn er trots op dat wij de kwartfinale bereikt hebben. We hebben er als één van de weinige ploegen echt drie wedstrijden voor moeten spelen. Vitesse is een goede ploeg, maar op deze omstandigheden zitten zij ook niet te wachten. Voetballen op kunstgras, in de kou. En wij hebben een goed weekend achter de rug, zij minder."

Marinus Dijkhuizen

De Haan reageerde ook op de woorden van trainer Marinus Dijkhuizen in een reportage in FC Rijnmond. Hij vindt dat de club wat is weggezakt de laatste jaren. Ook wil Dijkhuizen professioneler werken. "Dat is niets nieuws hoor, daar hebben wij het dagelijks over. Maar sommige dingen hebben ook gewoon met geld te maken", aldus De Haan, die in de voetbaltalkshow tekst en uitleg geeft.

In FC Rijnmond gaat het uiteraard ook over Feyenoord, dat donderdag in de beker tegen Heerenveen speelt. De heren in FC Rijnmond verwachten niet dat de Rotterdammers nogmaals onderuit gaan in Friesland. Enkele weken geleden leed Feyenoord nog een beschamende nederlaag bij SC Heerenveen.