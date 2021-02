Bijzondere beelden: kleurenfoto's van de aanleg van de metro in Rotterdam

“Wat een belevenis en wat een ontzettend werk is het geweest”, zegt de nu 84-jarige Izaak Romijn over de aanleg van de Rotterdamse metro. Hij werkte destijds bij de RET en nam vaak zijn camera mee. De kleurendia’s die hij halverwege de jaren zestig maakte, zijn nu allemaal online te zien.

“Het is heel bijzonder materiaal, dit hebben we niet eerder gezien”, aldus Joachim Kost van de Stichting RoMeO. “Er heel veel foto’s in zwart-wit gemaakt van de aanleg van de metro. Vaak door persfotografen of fotografen die voor de gemeente werkten.”

De vrijwilligers van RoMeO houden zich bezig met het levend houden van de geschiedenis van de Rotterdamse tram, bus en metro. De kleurendia’s van Romijn zijn een waardevolle aanvulling. De foto's zijn op de verjaardag van de metro online gezet. Op 9 februari 1968 is de Rotterdamse metro in gebruik genomen.



'Alsof je erbij staat'

“Er zijn maar heel weinig foto’s uit die tijd in kleur. Als je dit op één of andere manier ziet, dan lijkt het net alsof je er zo bij staat”, vervolgt Kost terwijl hij op zijn iPad naar de gedigitaliseerde dia’s kijkt. We spreken hem bij het Eendrachtsplein en kijken - net als op één van de foto’s van Romijn - richting het bankgebouw aan de Coolsingel.

De tekst gaat verder onder de foto:



Romijn woont tegenwoordig in Putten in Gelderland. De dia’s heeft hij al jaren niet gezien. Thuis op de bank met zijn vrouw naast zich vertelt hij: “Wij gingen verhuizen naar Putten en toen dachten we: als het nageslacht deze dia’s vindt, dan weten ze er geen raad mee en dan verdwijnt het allemaal in de container. We zochten naar een mogelijkheid om de dia's bij de RET kwijt te kunnen.”

Er was iemand die Romijn op het idee bracht om de dia’s af te geven bij het toenmalige hoofdkantoor van de RET aan het Vasteland in Rotterdam. “En zo is het gebeurt”, aldus Izaak Romijn.

Op die manier zijn de foto’s bij Kost terecht gekomen. Hij werkte destijds bij de RET en de baliemedewerker wist dat hij ook vrijwilliger bij RoMeO was. “In alle eerlijkheid: ik heb die mee naar huis genomen en in een kast gezet. Nu ga ik verhuizen en twee weken geleden haalde ik die dia’s tevoorschijn.”

"Het zijn wel heel bijzondere plaatjes!" Joachim Kost

De tekst gaat verder onder de video met Romijn en Kost:



De ongeveer 160 dia’s zijn inmiddels door een vrijwilliger van RoMeO gescand en allemaal op de website van RoMeO te zien. Romijn vindt het mooi dat zijn foto’s nu den breed publiek krijgen: “Ik wilde het eigenlijk voor mezelf vastleggen, als herinnering.”

"Ik had toentertijd niet kunnen bedenken dat mijn foto’s nog eens zo’n rol zouden gaan spelen" Izaak Romijn

De foto’s laten niet alleen de aanleg van de metro zien, maar geven ook een mooi beeld van het Rotterdam in de jaren zestig. Zoals bijvoorbeeld de foto van de remise aan de Hilledijk op Rotterdam-Feijenoord. “Daar is in juni 1966 het eerste metrostel geleverd”, weet Kost.

Het is voor hem één van de mooiste plaatjes uit de collectie: “De omgeving is totaal veranderd, op de foto staan nog havenkranen met de Hef op de achtergrond. Tegenwoordig staan er alleen maar woningen.”