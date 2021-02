Excelsior-trainer Marinus Dijkhuizen: 'De club is de laatste jaren wat in slaap gesukkeld'

Dijkhuizen wil dingen veranderen bij Excelsior: 'De club is de laatste jaren wat in slaap gesukkeld'

Voor Excelsior is het een moeilijk seizoen. Meedoen om de promotieplekken was de doelstelling, maar de Rotterdammers waren in november vorig jaar voor het laatst in de daarvoor bepalende top acht van de eerste divisie te vinden. Trainer Marinus Dijkhuizen steekt de hand deels in eigen boezem, maar vindt ook dat er dingen anders moeten in Kralingen. "De club is de laatste jaren wat in slaap gesukkeld."

De afgelopen weken zijn de resultaten met overwinningen op FC Eindhoven, TOP Oss en FC Volendam weer wat beter. Maar eigenlijk legde de 4-4 tegen FC Den Bosch tussendoor op 30 januari, het grote pijnpunt van dit seizoen bloot: Excelsior is allesbehalve constant en krijgt veel tegendoelpunten.

Waar ligt dat aan? Is de selectie niet optimaal? "Nee, wat dat betreft niet", reageert Dijkhuizen. "We krijgen te makkelijk goals tegen. Het is een probleem dat al jaren bestaat, veel met dezelfde jongens. Dus daar is het qua mentale weerbaarheid ook lastig. Zij hebben soms ook het gevoel bij een tegengoal van: daar gaan we weer, dat is al zo vaak gebeurd. Soms komt dat zomaar bovendrijven. Dus in die zin is de selectie niet in balans nee."

Het probleem ligt volgens de trainer van Excelsior niet alleen in de verdediging. "Als je niet een aantal jongens hebt die er bovenuit steken, is je hiërarchie ook wat moeilijker in de groep. Dan wordt er wat minder geaccepteerd van elkaar", vertelt Dijkhuizen, die erkent zelf ook verantwoordelijk te zijn voor het mindere seizoen.

Constante battle

"Als je binnen komt probeer je een bepaalde stabiliteit te brengen, dat is helaas niet gelukt. Dat is een constante battle, ook voor mezelf. Je probeert alles aan te grijpen om het te verbeteren. Ik heb een aantal momenten gehad dit seizoen waarop ik dacht dat ik de puzzel gelegd had, maar dan is het uit het niets weer weg."

Terug naar de selectie, die volgens de trainer niet optimaal is. Excelsior zal zich in dat geval voor volgend seizoen moeten versterken met een aantal nieuwe namen. Dijkhuizen: "Achter de schermen ben je bezig, we hebben veel aflopende contracten dus in die zin ligt de macht wat meer bij de club. Er kan budget vrijgemaakt worden om eventueel andere spelers te halen."

Professioneler

Maar alleen met andere spelers is Excelsior er volgens Dijkhuizen nog niet. "De club zakt wat weg de laatste paar jaren en dat is heel vervelend om te constateren. Er moeten denk ik wat andere dingen gebeuren, intern en in de selectie. Ik zou het wel een stuk professioneler willen hier, ik vind het nog iets te vrijblijvend. Een inspanningsfysioloog bijvoorbeeld, die hebben we nu parttime. Dat vind ik net even te weinig."

"Dat zijn kleine dingen waar je een stap in kunt maken. Ik ben een beetje anders gewend door FC Utrecht (waar Dijkhuizen ruim twee jaar werkte voor hij terugkeerde bij Excelsior), dat is een ander niveau natuurlijk, dat snap ik ook wel. Maar ik probeer wel een aantal dingen hier te implementeren. Het voetbal vraagt heel veel tegenwoordig. Daar kunnen we wel een slag in maken vind ik."

In 2014 promoveerde Dijkhuizen nog met Excelsior naar de eredivisie, tijdens zijn eerste periode als trainer. Onder Ricardo Moniz volgde in 2019 degradatie, na vijf seizoenen eredivisie op rij. "De club is de laatste jaren wat in slaap gesukkeld", vervolgt Dijkhuizen. "Misschien is Excelsior overvallen door het moment van de degradatie. Op dat moment stond er juist een van de betere selecties met vrij goed voetbal. Dan is het heel moeilijk, zeker met de huidige competitie-indeling, om terug te komen. Je maakt het verschil als Excelsior zijnde niet meer zo snel in het budget. Dus ik vind dat je op zoek moet naar andere dingen om het verschil in te maken."

Bekertoernooi

In de competitie heeft Excelsior nog alle tijd om de doelstelling te bewerkstelligen. De achterstand op de top acht is op dit moment vijf punten en er moeten nog vijftien wedstrijden worden gespeeld. Maar de meest 'eenvoudige' manier om dit seizoen meer glans te geven ligt in het bekertoernooi. Komende dinsdag speelt Excelsior in eigen stadion om 20:00 uur de kwartfinale tegen Vitesse.

"De competitie is het belangrijkste, omdat je de play-offs wilt halen. Maar dat wordt een hele strijd, gezien waar we staan", vertelt Dijkhuizen. "Ik heb het bekertoernooi ook wel heel belangrijk gemaakt, zoals ik altijd wel doe. Niet met je tweede keeper of andere wissels gaan spelen, gewoon de sterkst mogelijke basis. Want we kunnen van best veel ploegen winnen, alleen niet constant. We hebben zeker een goede kans tegen Vitesse. Dat gevoel heb ik zelf heel erg, maar de jongens gelukkig ook."

Doelman Alessandro Damen vult zijn coach aan: "Natuurlijk verheug ik me erop. Als je kwartfinale beker mag spelen met Excelsior en je staat op een twaalfde plek (inmiddels dus tiende, red.), dan moet je naar lichtpuntjes zoeken. Dit is zo'n lichtpuntje, daar grijpen we ons aan vast. Volle bak geven. Ik denk oprecht dat er wat te halen valt, niet veel clubs hebben zin om in dit stadion en op dit veelbesproken kunstgras te voetballen. Het wordt ook nog eens koud heb ik gehoord, ik denk dat dat in ons voordeel gaat werken."

Maar maakt Excelsior daadwerkelijk kans tegen Vitesse, dat bovenin meedraait in de eredivisie? "Wij kunnen van iedereen winnen, zeker weten", meent Joël Zwarts. "Als wij echt een goede wedstrijd spelen kunnen we van Vitesse winnen. Zeker in het systeem waarin we nu spelen." Damen: "Wij moeten een fantastische dag hebben en Vitesse moet een mindere dag hebben, dan gaan we kans maken."

Het seizoen is niet gered met een halve finale beker, vindt Damen. En met een eventuele finale? "Dat zou fantastisch zijn, dat is voor iedereen een droom." Dijkhuizen: "Je zit al wel eens te dagdromen: halve finale ook thuis tegen de winnaar van NEC-VVV, dan kunnen we mooi tegen Feyenoord de finale spelen."

Excelsior-Vitesse begint morgenavond om 20:00 uur en is live te volgen via Radio Rijnmond.