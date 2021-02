School toch niet open, auto van directeur door de sneeuw onvindbaar

Dat was gelukkig niet de reden om de school toch nog een dag dicht te houden. Veel leerkrachten van de school wonen buiten de stad. Zondagavond zag het er niet goed uit, dus besloot directeur Loes Viset dat opengaan te risicovol was: "250 kinderen op de stoep en dan de helft van mijn lerarenteam, dat gaat 'm niet worden."

Code oranje

Wel was de school open voor noodopvang, want er waren twee leraren die in de buurt van de school wonen. "Maar er was niet één ouder die daar gebruik van heeft gemaakt", stelde de schooldirecteur. Veel basisscholen hielden de deuren vandaag dicht vanwege de geldende weerswaarschuwing code oranje.

"Morgen is de school weer gewoon open", vertelt Loes Viset. "Ik heb mijn auto inmiddels uitgegraven. Ik ga voorzichtig aan rijden en op tijd weg. Ik heb de ouders al laten weten dat we er morgen weer zijn en zin hebben om die blije gezichtjes weer te zien."