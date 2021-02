Vijf man betrapt in een kast in Dordts biljartcentrum

De Dordtse burgemeester Wouter Kolff dreigt biljartcentrum Merwehof en de chiropractors van Atlas Gezondheid een boete op te leggen vanwege het overtreden van de coronaregels. Bij het biljartcentrum vonden toezichthouders van de gemeente vijf bezoekers die zich verstopt hadden in een kast. In het centrum bleek ondanks de geldende lockdown gewoon nog gebiljart te worden.

Het was de toezichthouders al op 14 en 17 januari opgevallen dat het centrum open was. Ze gaven het biljartcentrum daarom eerst een bestuurlijke waarschuwing. De gemeente laat de biljarters nu de keus: sluiten, of bij iedere volgende overtreding tweeduizend euro boete, met een maximum van tienduizend euro.

Ook de chiropractors van Atlas Gezondheid werden betrapt. Ze waren op 3 februari open, terwijl ze geen BIG-registratie hebben. Die is nodig omdat zorgverleners met zo'n registratie wél open mogen tijdens de lockdown, omdat zij daarmee officieel zijn erkend als zorgverlener. De betrapte chiropractors moeten bij een volgende overtreding tienduizend euro boete betalen, met een maximum van dertigduizend euro.