Spijbelen van je zoom-meeting om te skiën in Bergschenhoek: 'Dit is een droom!'

Sneeuw! Skiën op een wit besneeuwde (borstel-)piste in eigen land

Foto: jong en oud leeft zich uit op de baan in Bergschenhoek

De heftige sneeuwval van afgelopen weekeinde zorgt voor een toeloop van wintersporters op de skibaan van Bergschenhoek. Normaal glijd je er over plastic matten, maar nu op echte sneeuw. De telefoon van Outdoor Valley staat roodgloeiend sinds de sneeuwstorm van dit weekend. "Met wat fantasie waan je je in Oostenrijk!"

Veel mensen willen hun kans pakken om van de Hollandse piste te glijden. Zo ook de Poolse Thomas. Samen met een vriend pakte hij z'n kans om maandagmiddag van de piste te glijden. "Dit is echt heel mooi! Op zo'n moment wacht je."

Ook een groepje bevriende skifanaten geniet met volle teugen van de baan. Dat ze eigenlijk moeten werken, is bijzaak. "Dit maak je niet vaak mee! Het is een droom. Skiën in je achtertuin."

"Je ziet de mensen echt genieten", glundert directeur Erik Rövekamp van Outdoor Valley. "Er zitten echt fanatieke skiërs en sneeuwliefhebbers bij. Mooi om te zien." De laatste keer dat er buiten geskied kon worden, kan hij zich niet heugen. "Dat maakt het ook uniek."

De sneeuwkoorts laaide ook op bij de skileraren. Die stonden zondag om 07.00 uur al op de piste. Zodat ze alvast wat rondes konden maken, voordat ze aan de slag moesten. "Echt genieten!"

De skibaan gaat deze week bij hoge uitzondering ook op dinsdag en woensdag open zodat iedereen kan komen skiën. Er mogen maar dertig mensen tegelijk van de pistes, waardoor iedereen de ruimte heeft. Het liefst gebeurt dat met eigen materiaal, zodat er geen opstoppingen ontstaan bij het passen van de skischoenen.