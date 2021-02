Kogelgaten in schoonheidssalon; opnieuw pand van Capelse familie beschoten

De schoonheidssalon die afgelopen weekeinde in Rotterdam-Centrum is beschoten, is van een familie die al langer doelwit is van aanslagen. Van de Capelse familie werden eerder een restaurant aan de Nieuwe Binnenweg, een pand aan de Abraham van Stolkweg en twee keer een huis in de Charactostraat in Capelle aan den IJssel onder vuur genomen.