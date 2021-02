Rotterdamse sneeuwschuivers gaan viral met enthousiasme: 'De witte wereld, fantastisch!'

"Rotterdammers, het is zo ver. De witte wereld", schreeuwde Mitchel Viljeer van Stadsbeheer Rotterdam enthousiast, toen hij met het sneeuwschuiven begon zondagochtend. Zijn filmpje op Twitter is inmiddels meer dan 100 duizend keer bekeken.

Samen met zijn collega's Raymond en Vincent begon Mitchel aan een behoorlijke klus in wat hij noemde een 'prachtige witte wereld': sneeuwschuiven. In korte (en lange) mouwen gingen de drie mannen op pad.

'Grote speeltuin voor medewerkers'

"Afgelopen weekend was één grote speeltuin voor onze medewerkers. Echt waanzinnig!", vertelt de dolblije Mitchel maandag op Radio Rijnmond.

Nooit had hij zoveel reacties verwacht op zijn video. "We plaatsten het filmpje diep in de nacht, begin van de ochtend. Eigenlijk gewoon met de boodschap van: 'Even laten zien hoe leuk we het hebben'. Maar toen ik in slaap was gevallen en weer wakker werd, zag ik dat m'n telefoon roodgloeiend stond. Echt geweldig."

Op de vraag of Mitchel ook veel reacties krijgt op straat, zegt hij eigenlijk niet veel op straat te zijn geweest de afgelopen dagen. "Diep in de avond vooral. En met de avondklok zie je niet heel veel mensen..."

'Dan gaat het circus beginnen'

Een normale dienst van Mitchel duurt twaalf uur lang. Aangezien hij midden in de nacht wakker gebeld kan worden, proberen hij en zijn collega's op tijd naar bed te gaan. "Dan wachten ze op het belletje van de algemene piketdienst en als de telefoon afgaat, word je verzocht om naar die locatie toe te komen waar je nodig bent. En dan gaat het hele circus beginnen."

"Dan krijg je de strooiroute, de autosleutel, en dan gaan we met alle toeters en bellen die klus klaren. Ja, dit weekend... Ik ben acht jaar teamleider inzameling, uitvoerend coördinator gladheidsbestrijding, maar afgelopen weekend... Het was waanzinnig! Echt super kicken!"

Normaal gesproken moeten Mitchel en zijn collega's regulier werk doen: ophalen van afval, het huisvuil, de straten ontdoen van zwerfvuil. Dan is het werk om 20:00 uur 's avonds afgelopen, legt hij uit. Terwijl de dagen nu er heel anders uitzien met code rood en twaalf uur's diensten. "Ik dacht op een gegeven moment: mijn collega's zijn vast moe. Want ze moeten schuiven, strooien en letten op het verkeer. Maar ik vroeg het aan iemand en die antwoordde: 'Dit is gaaf hé. Mag ik niet nog een keer?"