Basisscholen Nissewaard maken hun comeback in de sneeuw: 'Als de Russen het elke dag kunnen, kunnen wij het ook'

De basisscholen in Nissewaard trekken zich niets aan van de strenge winterse omstandigheden en maken hun comeback volop in de sneeuw. Het winterweer legt veel stil en veel scholen verkiezen om nog een dagje dicht te blijven. Maar niet basisschool Het Anker in Spijkenisse. "Als ze in het barre Rusland elke dag naar school kunnen, dan kunnen wij het ook", zegt de schooldirecteur. Eén school bleef wel dicht vanwege een uitgevallen kachel.

Veel blije gezichten op de basisschool, omdat zij vandaag wel van start gaan. "Samenspelen en dan nog het kadootje dat de sneeuw er is. Dat is toch geweldig", zegt juf Lisanne van Dorp van groep 1. De kinderen vinden het leuk om weer naar school te gaan, buiten te spelen en de juf te zien. "Het sneeuwt en dat vind ik leuk", zegt de 5-jarige Aimy. "Ik kan weer lekker spelen op school", zegt de 4-jarige Julia.

Alleen die wekker ging zo vroeg

Ook de oudere kinderen uit groep 8 zeggen dat ze het weer fijn vinden om naar school te kunnen. Ook al zien ze ook een nadeel: de wekker die zo vroeg gaat. "Die ging tien minuten eerder en dat is wel naar want ik was te laat", zegt een leerling uit groep 8. De afgelopen weken konden de leerlingen thuis zo van hun pyjama in hun onesie stappen en inloggen vanuit hun slaapkamer. "Ik deed vaak de gordijnen niet eens open omdat je dan beter je scherm ziet", zegt een andere leerling.

Het Anker heeft het geluk dat veel leerkrachten dichtbij wonen en ze niet afhankelijk zijn van de weg of het openbaar vervoer. "Een docent is komen lopen vanuit Nieuw-Beijerland en dat is een flinke wandeling met de veerpont", vertelt de schooldirecteur. "Dat toont toch wel haar passie voor het onderwijs", vult hij aan.

Weer op school vinden de kinderen fijner. Alleen al om je klasgenoten en vrienden weer te zien. "Het is heel leuk om je vrienden en vriendinnen weer te zien, samen huiswerk te maken en weer samen te zitten", zegt de 11-jarige Maliya. Vlak voor de kerstvakantie gingen de scholen dicht vanwege het hoge aantal besmettingen met het coronavirus.

Bericht gaat verder onder de video



Nu kan je naar de juf als je vragen hebt

Het aantal besmettingen is gedaald maar vanwege de nieuwe varianten van het virus duurt de lockdown voort. Alleen de basisscholen worden uitgezonderd. "Online is anders dan hier op school met elkaar. Thuis heb je soms problemen met de laptop of computer. Nu zie je elkaar echt en kun je naar de juf gaan als je vragen hebt. Online gaat dat niet zo makkelijk", vertelt Maliya. Haar klasgenoot Leona hield wel van langer uitslapen maar vindt naar school gaan fijner. "Het was wel saai thuis achter de computer en ik heb niet veel kinderen gezien", zegt ze.

Tussen de sneeuwpret door moet er gewerkt worden. Zeker in groep 8. Want het online thuisonderwijs haalt het niet bij de klas en er moet dus wat lesstof ingelopen worden. En steggelen is er nu de juf toezicht kan houden, niet meer bij. "Thuis kon ik na de les mijn rekenmachine erbij pakken en dat zag de juf dan niet", geeft Leona eerlijk toe.

Thuis was saai en alleen

De schooldirecteur van Het Anker is blij dat de school weer open is. "Nu eerst weer goed lesgeven, met elkaar omgaan en spelen, weer in het ritme komen en kijken wat de schoolsluiting heeft gedaan", zegt Lies Maliepaard. Online hebben alle kinderen van de eerste groep tot de achtste groep digitaal werk verricht. Dat is goed gegaan maar vindt hij verre van ideaal want de kinderen missen contact. "Iedereen zit op zijn eigen kamertje dus je bent maar alleen. Dat is saai en vervelend", zegt de directeur.

Op school gelden allerlei extra maatregelen. Iemand met een snotneus moet naar huis en ook moet er afstand worden gehouden tot de leerkrachten. De schooldirecteur gaat daar nuchter mee om. "Je kan een besmetting nooit helemaal voorkomen maar we proberen er wel zoveel mogelijk aan te doen om dat te voorkomen. Zoals afstand houden tot de leerkracht, voor zover dat kan", zegt de schooldirecteur.

De kleintjes van de eerste groepen leren spelenderwijs en ravotten lekker buiten. Afstand houden is bij die jonkies niet echt mogelijk. Bij de juf levert dat geen twijfel op. "Nee absoluut niet. Thuisonderwijs is een mooi middel. Je bereikt ze via online of videobellen maar het vak is toch echt met de kinderen om je heen", zegt juf Lisanne van Dorp.