Hogeschool Rotterdam moet vier oud-studenten schadevergoeding betalen voor hun studievertraging

Voor de vierjarige bachelor medische hulpverlening (BMH) moesten de vier oud-studenten een stage lopen. Maar toen ze toe waren aan dat praktijkdeel van de opleiding, was er geen stageplaats. En eigenlijk had Hogeschool Rotterdam dat kunnen weten toen in 2012 met de studie kon worden begonnen, vindt de rechter.

Volgens hem had de opleiding bovendien een grens moeten stellen bij de instroom van nieuwe studenten vanwege de drukte op de stagemarkt. De hogeschool beloofde bij de start van de opleiding dat 30 studenten zouden instromen. In werkelijkheid waren dat er 118 en het daaropvolgende jaar 60; tientallen meer dan was beloofd.

Na hun opleiding kwamen de vier oud-studenten er ook nog eens achter dat de opleiding BMH onvoldoende aansluit op de arbeidsmarkt. Ze kwamen niet direct in aanmerking voor inschrijving in het officiële (BIG-)register voor medici, omdat ze niet de bevoegdheid hadden om een aantal medische handelingen te verrichten. En zonder BIG konden ze niet aan de slag.

De rechter vindt de problemen van de BIG-registratie vooral een zaak van de overheid die tekort zou schieten in de regelgeving. De problemen van de stages zijn wel aan Hogeschool Rotterdam te wijten.

Akkoord over vergoeding

De rechter wil dat de oud-studenten en de hogeschool samen een akkoord proberen te bereiken over een vergoeding. Ook vindt hij dat de kwestie nog onduidelijkheden heeft, zoals de hoogte van de schadevergoeding.

De vier vroegen tijdens de rechtszaak bedragen variërend tussen 23 duizend en 45 duizend euro. De studenten en de hogeschool zaten voorafgaand aan deze rechtszaak om tafel. Maar dat leidde niet tot een financiële oplossing. De vier studenten hebben overigens inmiddels een baan.

De Hogeschool Rotterdam zegt in een reactie verrast te zijn door de uitspraak. Het zegt ook het vonnis van de rechter te bestuderen.