Maaltijdbezorger voor kwetsbare ouderen heeft het druk: 'We laten ze in dit weer niet in de steek'

Voor veel mensen levert de sneeuw veel plezier, maar voor sommige ouderen is het winterwonderland te link om naar buiten te gaan. Bezorger Ton van Nooij voorziet die mensen in Vlaardingen met Apetito van een warme maaltijd. "Deze mensen hebben onze hulp nodig. Dus we brengen de maaltijden met liefde."

Met de winterse dagen trekt de vraag naar de bezorging van warme maaltijden aan, volgens Van Nooij. De chauffeur brengt al twintig jaar maaltijden rond en zeker in deze tijd vindt hij zijn werk extra mooi. "Het is met dit weer mooier, maar ook spannend. Met dit weer moeten we alle zeilen bijzetten, want we willen geen ongelukken maken."

"Deze doelgroepen hebben de maaltijden nodig, anders zitten ze onthand thuis", benadrukt Van Nooij. "Dus soms moeten we een uurtje langer door, omdat het wat langzamer gaat. Maar dat doen we graag."

Het unieke aan de maaltijden die Van Nooij rondbrengt, is dat ze tijdens het vervoer worden bereid. "Voor zover ik weet, zijn we de enige die dit doen. We hebben in de auto een oven waar de maaltijden in staan. Dan worden ze onderweg bereid en komen ze warm aan bij de klant."

Tevreden klanten

De klanten zijn heel blij met Van Nooij en de maaltijden die hij rondbrengt. Het bespaart wat tijd, maar zeker in dit weer ook een hoop stress. En de ouderen hebben even aanspraak. "Ik ben heel erg blij dat zulke mensen en instanties bestaan", zegt een oudere mevrouw terwijl ze haar maaltijd in ontvangst neemt. "Ik heb nog niet zo lang geleden een nieuwe heup gekregen, dus dat is voorzichtig aandoen. Dus ik loop deze dagen met de sneeuw zeker niet buiten, want dan ga je al met angst naar buiten. Dat maakt het winkelen niet prettiger."

Van Nooij probeert vaak een kort praatje te maken met de mensen bij wie hij bezorgt. "Vanochtend had ik een klant die het fantastisch vond dat we nog langs kwamen. Ze had er niet meer op gerekend. Maar we komen altijd langs, we laten deze mensen in dit weer niet in de steek."