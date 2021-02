Twaalf woningen ontruimd na grote brand in Rotterdamse flat; bewoners weer terug naar huis

Woordvoerder Veiligheidsregio over brand in flat: 'Topsport om op zulke hoogte brand te bestrijden'

De brand op de achtste etage in een flat aan de Spuikreek in Rotterdam (Bron: Media TV - Killian Lindenburg)

Twaalf woningen ontruimd na grote brand in Rotterdamse flat

Aan de Spuikreek in Rotterdam-IJsselmonde zijn dinsdagnacht 24 bewoners geƫvacueerd vanwege een zeer grote brand in een flat. De brand ontstond rond 01:45 uur op de achtste etage van het gebouw.

Er zijn vier flatbewoners naar het ziekenhuis vervoerd. Drie bewoners hebben rook ingeademd en één persoon is door het glas gegaan. Die heeft sneetjes opgelopen. Deze gewonde flatbewoners hoefden niet in het ziekenhuis te blijven.

Kijk hieronder naar de beelden van de brand en de evacuatie. De tekst gaat verder onder de video:

Inmiddels is de brand uit. De woning is uitgebrand en onbewoonbaar. Drie andere woningen hebben ook schade. Vanwege de kou kon er sneller worden opgeschaald.

CV-ketel

Kenneth van Veen, woordvoerder van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond, meldt dat de CV-ketel in het flatgebouw lek is geraakt. Monteurs zijn bezig om de verwarming te repareren. Ook moeten er nog deuren worden teruggeplaatst. "Het is topsport om op zulke hoogte brand te bestrijden", zegt Van Veen.

Luister hieronder naar Kenneth van Veen, woordvoerder van Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond, die over de brand aan de Spuikreek in Rotterdam-IJsselmonde vertelt:

De bewoners van de twaalf appartementen zijn in sporthal De Enk opgevangen. Zij mogen terug naar hun huis.

Hoe de brand kon ontstaan, is nog niet bekend.