Brand op achtste etage van een flat: 'Ik kon me moeilijk oriënteren'

"Het was zeker heftig. We zagen het zo onder ons gebeuren. dan denk je: wat nu?", vertelt een geschrokken bewoner van de flat aan de Spuikreek in Rotterdam-IJsselmonde. Dinsdagnacht brak er op de achtste etage van de flat brand uit.

De zoon van de vrouw zag de brand ontstaan: "Ik sliep in mijn kamer aan de galerijkant en werd wakker door de brandlucht. Ik dacht: wat gebeurt er nou? Toen ben ik snel uit mijn kamer gegaan. Bij de keuken, aan de galerij, zag ik alleen maar rook. Ik kon me moeilijk oriënteren, want ik wist niet waar de rook vandaan kwam of wiens huis in brand stond." Hij belde vervolgens de hulpdiensten. In totaal moesten 24 bewoners van de flat Spuikreek 2 opgevangen worden in sporthal De Enk.

"Gelukkig zijn we heel goed opgevangen. Het is allemaal goed geregeld door Woonbron en de hulptroepen", zegt de vrouw. "Het is snel gegaan. Ik zag uitslaande vlammen onder mijn huis. Ik moest op een gegeven moment door een dik rookgordijn. Je ziet niks. In de paniek adem je rook in. Veel brandweermannen zijn ons te hulp geschoten."

