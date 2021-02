Het weer: de zon schijnt geregeld, maar vannacht temperaturen tot -10

Wolkenvelden en zonneschijn wisselen dinsdag elkaar af. Bovendien is het droog. Ondanks de aanwezige zon, loopt het kwik niet verder op dan -2 of -3 graden. Er waait een zwakke tot matige noordoostenwind.

Vanavond en vannacht is er meer bewolking, maar blijft het wel overal droog. Af en toe klaart het nog even op. Overheerst de bewolking dan ligt het kwik rond de -6 of -7, maar als het wat langer opklaart zakt de temperatuur snel naar waarden net onder de -10. Er staat een zwakke noordoostenwind.

Op woensdag wisselen wolkenvelden en zonnige momenten elkaar opnieuw af. Het is -1 tot -3 graden en er staat een zwakke tot matige noordoostenwind.

De rest van de week en in het weekend is het droog en schijnt de zon regelmatig. Donderdag is het opnieuw -1 tot -4 graden, maar vrijdag en zaterdag is het weer kouder. De nachten verlopen soms steenkoud met temperaturen tussen de -10 en -15 graden.