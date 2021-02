Liveblog: bewoners Hoek van Holland maken metersgroot SOS-signaal in sneeuw, volle treinen en uitval trams

De regio is bedekt onder een witte deken. De snelwegen zijn grotendeels sneeuwvrij, maar op de binnenwegen kan de sneeuw nog voor problemen zorgen. Dat geldt ook voor het openbaar vervoer. In dit liveblog houden we je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in de regio.

10:19

09:52

Overvolle treinen kennen we vooral van vóór de coronacrisis, maar ook deze ochtend krijgt Rijnmond foto's binnen van overvolle treinen in onder meer Rotterdam en Dordrecht. Er rijden alleen Sprinters en geen Intercity's. De NS meldt dat reizigers zichzelf moeten afvragen of hun reis écht noodzakelijk is.



09:46

De bussen op Goeree-Overflakkee en in de Hoeksche Waard rijden grotendeels volgens de reguliere dienstregeling, meldt busvervoerder Connexxion.



09:42

Door de weersomstandigheden rijden trams op onder meer de lijnen 4, 7, 8, 20, 21, 23 en 24 niet. Tram 25 rijdt alleen tussen Carnisselande en Charlois.



09:00

Bewoners Recreatieoord Hoek van Holland luiden de noodklok. Een groep is maandag urenlang bezig geweest om metersgroot de letters SOS uit te graven in de sneeuw tussen het oude en het nieuwe kamp. Het resultaat is zo'n 60 meter lang en 180 meter breed.

Op deze manier willen zij aandacht vragen voor de plannen van de gemeente, om het recreatieoord te verkopen. De huidige bewoners hebben bij dat plan geen garantie dat ze mogen blijven.



Foto: Karin Brussaard