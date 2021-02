Liveblog winterweer: Eerste bikkels wagen zich op natuurijs, iglo in Capelle

De regio is bedekt onder een witte deken. De snelwegen zijn grotendeels sneeuwvrij, maar op de binnenwegen kan de sneeuw nog voor problemen zorgen. Dat geldt ook voor het openbaar vervoer. In dit liveblog houden we je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in de regio.

* Ook morgen nog code geel in onze regio

* Meerdere tramlijnen uitgevallen bij RET

* NS rijdt morgen ook volgens aangepaste dienstregeling

18:08

Op de A16 is door bevriezing een vrij groot gat in het wegdek geslagen. De weg is richting Breda, net na knooppunt Terbrergseplein, deels afgesloten. Lees hier meer.

18:06

Verkeer staat al flink lang te wachten voor de Botlekbrug. Volgens Rijkswaterstaat is een onderdeel van de brug vastgevroren.

18:04

De gemeente Alblasserdam doet aangifte bij de politie, nadat een medewerker maandag mishandeld is door een groep jongeren. De man was aan het strooien, toen hij bekogeld werd met sneeuwballen. Daar zei hij wat van, maar dat viel verkeerd: de man kreeg een klap op zijn neus.

17:45

Er wordt nog flink van het winterse weer genoten. In Capelle aan den IJssel wordt door een groep jongeren een heuse iglo gebouwd.

"Het ziet er heel spectaculair en professioneel uit", laat een voorbijganger weten. "Heel leuk om te zien hoeveel lol deze jongens hebben in deze moeilijke tijd."

17:40

De eerste schaatsers zijn op natuurijs in Numansdorp gespot.



17:31

Op het Noordereiland in Rotterdam haalt de politie winterzwemmers uit het water.



17:22

Het Leger des Heils deelt 's avonds op verschillende plekken in de stad een warme maaltijd uit aan daklozen. Verslaggever Philip van Es sprak met Gert-Jan en Maarten van het Leger des Heils over het belang van de Soepbus:



17:20

In Oudenhoorn hebben ze de knoop doorgehakt: woensdag gaat de ijsbaan open voor leden. "Het is koud genoeg, 's nachts en overdag. De omstandigheden zijn ideaal om ijsvorming te krijgen", vertelt bestuurslid Arno Rosendaal. Lees hier meer.

17:15

Op natuurijs kan er wel geschaatst worden, maar voor ijsclubs is opengaan een lastige beslissing. Er komen namelijk flink wat coronamaatregelen bij kijken. Zo moet er worden toegezien op het aantal aanwezigen en moet tussen volwassenen voldoende afstand worden bewaard. Dat maakt het aardig lastig, want veel ijsclubs hebben niet de capaciteit om dergelijke zaken in de gaten te houden. Hier kun je zien welke ijsclubs opengaan en welke niet.

16:58

Ook morgen rijden nog lang niet alle treinen. In de aangepaste dienstregeling rijden voornamelijk Spinrter. Op maar enkele trajecten zullen intercity's rijden. De NS raadt reizigers aan vlak voor vertrek de meest recente reisinformatie te raadplegen.

16:35

Brrr! Onze verslaggever was vanmiddag getuige van een sneeuwballengevecht in korte broek. Vanavond het hele verhaal bij Rijnmond.



16:28

Het KNMI geeft tot donderdag 13.00 uur code geel af voor Zuid-Holland. Bevriezing van sneeuwresten kunnen zorgen voor gladheid. Ook is er kans op sneeuwval.

16:09

De politie heeft in Hoek van Holland een zeehond aangetroffen in de sneeuw. Een 'grote groep' mensen stond om het dier heen, in een poging het op de foto te krijgen. Niet de bedoeling, aldus de politie. "Een foto maken is altijd leuk, maar doe dit op een gepaste afstand."

Niet alleen vanwege de coronaregels, maar ook omdat zeehonden grote tanden hebben en kunnen bijten. Ook kunnen ze doodgaan van de stress. Een medewerker van de dierenambulance is erbij gehaald om te kijken of het dier verplaatst moet worden naar een rustigere plek.

15:51

Bij gebrek aan een weekje wintersport moet je maar thuis gaan snowboarden, moeten deze jongens hebben gedacht. De onderburen van Rijnmondpresentatrice Chris Vemer waren er maar druk mee: snowboarden in de tuin. En daar zijn ze ook nog eens aardig bedreven in!



15:40

Ook de markt op de Hesseplaats in Rotterdam-Ommoord gaat woensdag niet door. "De weersverwachting in combinatie met de huidige staat van de marktterreinen maakt het niet verantwoord om de markten door te laten gaan." De prioriteit ligt voor de gemeente Rotterdam bij het strooien en sneeuwschuiven van wegen, laat een woordvoerder weten.

14:48

Rijnmond-verslaggever Ronald van Oudheusden pakt de schaatsen alvast van zolder. De Nieuwe Haven in Schiedam vriest namelijk langzaam dicht en hij kijkt nu al uit naar het weekend.

14:26

Stadsbeheer zet een deel van de Rotterdamse gemalen uit, in de hoop dat dat een flinke laag ijs zal stimuleren. "De oppervlaktegemalen die in het beheer van de gemeente Rotterdam zijn, zijn uitgezet om ijsvorming te stimuleren", laat een woordvoerder weten. "Dit is een gebruikelijke keuze als we een zogenaamde vorstaanval verwachten en weten dat het voor langere tijd gaat vriezen."

Het grootste gedeelte van de oppervlaktegemalen valt onder het beheer van de waterschappen, dus daar kan stadsbeheer niets over zeggen.

13:50

13:45

NS laat weten dat het treinverkeer in Rotterdam drukker is dan in de rest van de regio. "Dat komt doordat er minder treinen rijden. Dat zal voor de rest van vandaag het geval zijn", zegt een woordvoerder. Er zullen alleen sprinters rijden.

13:30

Een recordaantal mensen wordt op dit moment opgevangen in de noodopvang voor dak- en thuislozen in de Maassilo in Rotterdam. "Dit hadden we niet verwacht. We dachten aan maximaal 100 mensen, maar we hebben nu al meer dan 130 mensen per nacht", zegt Siavash Montazeri van de Nico Adriaans Stichting die samen met de gemeente Rotterdam de opvang regelt.

Kijk hieronder naar de reportage over de daklozenopvang in de Rotterdamse Maassilo:

12:45

Bezoekers van de Afrikaandermarkt moeten woensdag ergens anders hun producten halen. Vanwege de sneeuwval is er een streep gezet door de markt op het Afrikaanderplein in Rotterdam-Feijenoord.

12:00

In het woeste winterweer trekken de strooiwagens door de regio om de wegen ijs- en sneeuwvrij te maken. Ook in de Rotterdamse Haven, waar het zout van gladheidsbestrijder GMR wordt gestrooid. Mark van Splunter is één van de particuliere strooiers op de Maasvlakte. Zijn telefoon blijft maar gaan met belletjes van havenbedrijven die het terrein graag bestrooid zien worden.

Luister hieronder naar het interview van verslaggever Maikel Coomans met Van Splunter.

11:47

11:16

In de Botlek en bij rangeerterrein Kijfhoek wordt hard gewerkt om de sporen sneeuwvrij te maken. Ook de blusvoorzieningen tussen de sporen wordt sneeuw- en ijsvrij gemaakt, zodat rangeren met gevaarlijke stoffen mogelijk blijft.

"In totaal hebben we nu 45 mensen aan het 'sneeuwwerk' op diverse locaties, waaronder 9 machinisten van verschillende vervoerders", zegt ProRail. "Er zijn nog 17 machinisten onderweg om hetzelfde op Kijfhoek te doen. Fantastisch!"



10:50

Het winterweer zorgt ook dinsdag voor problemen in het openbaar vervoer, maar daar wordt hard aan gewerkt. Om 5 uur 's ochtends is er al begonnen met het sneeuw- en ijsvrij maken van de rails van metro's en trams. "Het gaat 24 uur per dag door", vertelt RET-directeur Maurice Unck bij Radio Rijnmond. Lees hier meer.

10:19

09:52

Overvolle treinen kennen we vooral van vóór de coronacrisis, maar ook deze ochtend krijgt Rijnmond foto's binnen van overvolle treinen in onder meer Rotterdam en Dordrecht. Er rijden alleen Sprinters en geen Intercity's. De NS meldt dat reizigers zichzelf moeten afvragen of hun reis écht noodzakelijk is.



09:46

De bussen op Goeree-Overflakkee en in de Hoeksche Waard rijden grotendeels volgens de reguliere dienstregeling, meldt busvervoerder Connexxion.



09:42

Door de weersomstandigheden rijden trams op onder meer de lijnen 4, 7, 8, 20, 21, 23 en 24 niet. Tram 25 rijdt alleen tussen Carnisselande en Charlois.



09:00

Bewoners Recreatieoord Hoek van Holland luiden de noodklok. Een groep is maandag urenlang bezig geweest om metersgroot de letters SOS uit te graven in de sneeuw tussen het oude en het nieuwe kamp. Het resultaat is zo'n 60 meter lang en 180 meter breed.

Op deze manier willen zij aandacht vragen voor de plannen van de gemeente, om het recreatieoord te verkopen. De huidige bewoners hebben bij dat plan geen garantie dat ze mogen blijven.



Foto: Karin Brussaard