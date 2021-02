RET-directeur over storing actuele dienstregeling: 'Wanneer je het IT-systeem het hardst nodig hebt, gaat er iets fout'

RET-directeur Maurice Unck over het sneeuw- en ijsvrij maken van rails en perrons: 'Het gaat 24 uur per dag door'

Het winterweer zorgt ook dinsdag voor problemen in het openbaar vervoer, maar daar wordt hard aan gewerkt. Om 5 uur 's ochtends is er al begonnen met het sneeuw- en ijsvrij maken van de rails van metro's en trams. "Het gaat 24 uur per dag door", vertelt RET-directeur Maurice Unck bij Radio Rijnmond.

"We hebben van heel het metronet ongeveer twintig procent ondergronds en tachtig procent bovengronds. Dat hebben we maandag zo goed mogelijk opgelost. Zondag hadden we er het meeste last van, maandag ging het al een stuk beter. Dinsdag zal het vast een stuk beter gaan."

Luister hieronder naar het volledige interview met RET-directeur Maurice Unck. De tekst gaat verder onder het fragment:

Soms sneeuwt het zo hard dat ondanks de wisselverwarming de sneeuw op de metrorails blijft. Dan moet de sneeuw met de hand worden weggebrand. "Zolang je de wissels blijft bewegen en de metro's eroverheen blijven rijden, dan is het geen probleem." Dat is anders wanneer het over trams gaan, want auto's en vrachtwagens drukken het sneeuw weer in de rails. "Zo heeft elk vervoersmiddel zijn eigen uitdaging", licht Unck toe.

Afgelopen zondag sloegen RET en stichting RoMeO de handen ineen. Zij gingen proberen om met een tram uit 1931 de rails sneeuw- en ijsvrij te maken. Kijk hieronder naar de reportage. De tekst gaat verder onder de video:

Onder normale omstandigheden rijden metro's en trams 's nachts niet, maar dat is de afgelopen nacht wel gebeurd. Zo worden de rails ijs- en sneeuwvrij gehouden. Ook is er gestrooid op de perrons.

Hoewel steeds meer problemen worden opgelost, zijn er nog problemen. Sinds zondagmorgen is er namelijk een storing in het systeem waarop je de actuele dienstregeling kunt bekijken, bijvoorbeeld in apps. "Dat had niet met de kou te maken. Het was een IT-storing. Maar je zal het net zien: wanneer je het IT-systeem het hardst nodig hebt, dan gaat er iets fout", zegt Unck.

'Reisadviezen zijn er niet voor niks'

Maandag werd bekend dat de avondklok wordt verlengd tot en met dinsdag 2 maart. Unck zegt dat deze periode niet voor financiële verschillen zal zorgen bij de RET. "We hebben met de overheid de afspraak dat tot oktober 93 procent van onze kosten worden betaald."

Unck heeft nog geen cijfers van de bezettingsgraad in de RET-voertuigen van afgelopen zondag en maandag. Vrijdag lag die nog tussen de 35 en 40 procent. "Maar het is logisch dat het door de sneeuw een stuk lager ligt", zegt de RET-directeur.

Zelf moest Unck maandagmiddag de deur uit om een kind van het treinstation te halen die daar was gestrand. "Dat was echt spannend gisteren. De reisadviezen zijn er niet voor niks. Wees voorzichtig!"