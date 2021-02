Podcast Sparta: 'Sparta doet weinig om de supporters wakker te houden'

Sparta kwam afgelopen weekend niet in actie vanwege de zware sneeuwval, maar dat betekent niet dat wij geen Podcast Sparta maken. Ruud van Os en Anton Slotboom praten met Jan Jaap Pruysen over de laatste ontwikkelingen bij de club.

Het is stil bij Sparta. Soms misschien wel te stil. "De Sparta-supporter mag zich wel wat meer roeren", vindt Van Os. "Iets meer leven, het is een beetje ingeslapen." Slotboom haakt in op de woorden van Van Os. "Ja, maar Sparta doet ook weinig om de supporters wakker te houden (in coronatijd, red). En de resultaten zijn ook goed. Als het goed is schreeuw je geen moord en brand."

Zo bleef het ook stil toen Henk van Stee, technisch directeur van Sparta, onlangs in de voetbaltalkshow FC Rijnmond zei dat Feyenoord middenvelder Abdou Harroui op moet halen bij Sparta. "Ik vind het opmerkelijk dat Henk dat zegt", zegt Van Os.

"Maar ik heb daar niemand over gehoord", vult Slotboom aan. Supporters reageren vooral op kunstgras of een samenwerking met Ajax, dat zijn topics." Van Os: "Bij Feyenoord is die betrokkenheid vele malen groter. Dat zijn er ook veel meer, dat weet ik, en op die manier hoeft het voor mij ook niet. Maar het mag wel iets meer bij Sparta."

Ouderwets

Slotboom komt terug op zijn woorden dat Sparta weinig doet om de supporters meer te betrekken bij de club in een periode dat stadions leeg zijn. "Sparta is vooral aan het zenden op de ouderwetse manier. Het programmaboekje maken ze nog steeds, dan sturen ze een link door."

Hij vindt dat andere eredivisieclubs wat dat betreft meer doen om supporters te pleasen. "FC Twente stuurt pakketten op wedstrijddagen, RKC Waalwijk doet iets met een College Tour en supporters kunnen chatten met spelers. Bij Sparta is het allemaal ingeslapen, een beetje ingedut."

Van Os stoort zich daar niet aan. "Ik denk dat Sparta-supporters dat wel prima vinden, wij zijn nuchter. Misschien doet Sparta dat niet omdat er weinig behoefte aan is. Supporters liggen niet heel de nacht wakker van Sparta, zoals ze dat op Zuid bij Feyenoord wel doen."

Luister hieronder naar de volledige aflevering van de Sparta-editie van de FC Rijnmond Podcast.

