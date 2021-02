Noodopvang daklozen: 'Meneer, ik dacht dat mijn tenen ontploften!'

Een recordaantal mensen wordt op dit moment opgevangen in de noodopvang voor dak- en thuislozen in de Maassilo in Rotterdam. "Dit hadden we niet verwacht. We dachten aan maximaal 100 mensen, maar we hebben nu al meer dan 130 mensen per nacht", zegt Siavash Montazeri van de Nico Adriaans Stichting die samen met de gemeente Rotterdam de opvang regelt.

Kijk hieronder naar de reportage over de daklozenopvang in de Maassilo. De tekst gaat verder onder de video:

Normaal staan er elk weekend in de Maassilo duizenden mensen te dansen, nu staan er verspreid over de dansvloer tientallen veldbedjes. "Ik ben erg blij dat de opvang er is meneer. Het is overdag met deze koud echt niet te doen. Ik was komen lopen. Ik dacht dat mijn tenen ontploften van de kou", zegt dakloze Jerry.

Films kijken

De noodopvang was al een maand open. Nu de nachten kouder zijn en het overdag ook streng vriest kunnen dak en thuislozen er overdag ook terecht. "We proberen ze te vermaken met films, koffie en eten, want ze vervelen zich hier binnen dood", zegt Montazeri.

"Het is geen pretje hier, meneer. Veel mannen, sommige zijn dronken, agressief en verward. Het is beter dan buiten uiteraard. Ik zou gewoon graag een huis willen hebben", zegt dakloze Esther. Ze is beeldend kunstenaar en sinds een aantal maanden dakloos geworden doordat haar relatie ten einde ging en ze vanwege corona niet aan werk kon komen.

De 24 uursopvang zou woensdag aflopen, maar wordt mogelijk vanwege de kou tot zondag nog verlengd.