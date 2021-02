Meer dan 2,5 jaar cel geëist voor beschietingen huizen en winkel in Delfshaven

De schietpartij op de Mathenesserdijk in Rotterdam-Delfshaven op zondag 10 mei 2020 (Bron: Media TV)

Justitie heeft 32 maanden cel geëist tegen twee verdachten die zou hebben geschoten op woningen en een bedrijfspand in Rotterdam. Bij de acties raakte niemand gewond, maar volgens het Openbaar Ministerie hebben de verdachten, een 23-jarige man uit Diemen en een 23-jarige Amsterdammer, geprobeerd bewoners van het leven te beroven.

Tijdens de rechtszaak beriepen de verdachten zich op hun zwijgrecht. Tijdens de rechtszaak werden beelden getoond van de nacht van de schietpartij op de Mathenesserdijk in mei 2020. Te zien was een zwarte wagen, iemand die naar het pand liep en later een wagen die wegreed. De auto bleek van één van de verdachten te zijn. Volgens de telefoongegevens van beide verdachten konden zij gelinkt worden aan deze locatie.

Ook slachtoffers kwamen aan het woord. Zij zeggen nu maanden later nog veel lichamelijke en geestelijke klachten te hebben. Ze slapen steeds op andere plekken bij familie en vrienden. “Ik leef als een zwerver, ik ben uit mijn huis geschoten", zei één van de slachtoffers. Een andere bewoner durfde niet naar de rechtszaak te komen, omdat zij bang is en zich onveilig voelt.

Cocaïne

De schietpartij op de Mathenesserdijk wordt gelinkt aan nog vier andere incidenten: Potgieterstraat, Jagthuisstraat, Frits Ruysstraat en Van Galenstraat. Deze schietpartijen zouden verband hebben met elkaar. Eerder kregen twee andere verdachten in dit dossier al hun strafeis te horen.

De schietpartijen zouden volgens OM het gevolg zijn van een criminele ruzie. Familieleden van de bewoners, op wiens huis geschoten werd, zouden verantwoordelijk zijn voor de diefstal van 40 kilo cocaïne. Op deze manier moesten zij onder druk worden gezet.

Door het zwijgen van de verdachten kan niet worden vastgesteld wie geschoten heeft en wie de auto heeft bestuurd. Maar volgens justitie is het duidelijk dat de beide verdachten in alle zaken hebben samengewerkt.

De rechter doet over twee weken uitspraak in de zaak.