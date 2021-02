Politie pakt nog een minderjarige jongen op voor vuurwerkvernielingen Rotterdam-Lombardijen

Eerden werden vier andere minderjarige jongens aangehouden. Zij zitten nog altijd vast. Een vijfde persoon is inmiddels vrijgelaten. Hij zou iemand hebben bedreigd, van wie hij dacht dat deze met de politie over de explosies sprak. De officier van justitie beslist later of hij zal worden vervolgd.

Jaarwisseling

De politie deed al onderzoek naar zeven incidenten. Daar is nu een achtste voorval bij gekomen. Het gaat om een volledig opgetuigde kerstboom, die in vlammen zou zijn opgegaan. Een maand na de vernielingen is de schade nog niet volledig hersteld.

Alle vernielingen waren rond de jaarwisseling: op 31 december en 3 januari ontploften bij twee scholen, twee huizen en een pand en een busje van de gemeente zware vuurwerkbommen.