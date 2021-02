Volg Excelsior-Vitesse live via Radio Rijnmond: Kan Excelsior wéér stunten?

Er zijn nog acht ploegen over in de strijd om de KNVB Beker waaronder twee regioclubs. Waar Feyenoord donderdag in actie komt tegen SC Heerenveen, neemt Excelsior het vanavond al op tegen Vitesse. En Radio Rijnmond is er van het begin tot het einde bij!

De wedstrijd in Kralingen begint om 20.00 uur en vanaf 19.00 uur begint de uitzending met Dennis Kranenburg als presentator en Sinclair Bischop als verslaggever vanuit het Van Donge & De Roo Stadion. Daar hoopt Excelsior vervolgens iets voor elkaar te krijgen wat ze ook in 2015 al deden: zich plaatsen voor de halve finale van de KNVB Beker en daarbij wéér stunten.

Dijkhuizen

In het seizoen 2014-2015 was Marinus Dijkhuizen ook de trainer van Excelsior en onder zijn hoede plaatste de ploeg zich toen voor de halve finale. Onderweg werden toen amateurclubs AFC en WKE uitgeschakeld, waarna ook NAC Breda (6-0) werd verslagen. Vervolgens won de ploeg in Kerkrade met 1-4 van Roda JC in de kwartfinale, een wedstrijd waar ook drie spelers van de huidige selectie nog bij waren: Sander Fischer, Luigi Bruins en Alessandro Damen.

Toch zijn de omstandigheden ditmaal compleet anders. Waar Excelsior destijds in de middenmoot van de Eredivisie bivakkeerde, staan ze nu tiende in de Keuken Kampioen Divisie, terwijl tegenstander Vitesse derde staat in de Eredivisie. Toch heeft de club eerder dit toernooi - naast Helmond Sport en MVV - al een Eredivisionist uitgeschakeld in PEC Zwolle. De vraag is nu of de ploeg dit kunststukje kan herhalen.

Arnhemmers uit vorm

Hoewel het krachtsverschil groot lijkt, kunnen de Kralingers de gasten uit Arnhem niet op een beter moment treffen. Vitesse won namelijk geen van de laatste drie wedstrijden in de Eredivisie en het enige punt dat werd gepakt was een gelijkspel in eigen huis tegen laagvlieger RKC. Daarnaast is de deelname van smaakmaker Oussama Tannane, die afgelopen weekend ontbrak, nog onzeker en zijn middenvelder Matus Bero en Sondre Trondstad er waarschijnlijk niet bij.

Aan de andere kant is Excelsior al vier wedstrijden ongeslagen en hopen ze daarmee op tijd de weg omhoog in te gaan zetten waarmee ze de playoffs om promotie kunnen bereiken. Daarnaast werd ook het laatste duel tegen Vitesse op Woudestein, in oktober 2018, gewonnen door Excelsior met 2-0. Wel is er bij de Arnhemmers slechts een speler over die in dat duel in de basis stond, en dat is spits Oussama Darfalou, die in de slotfase een strafschop mistte.

Radio Rijnmond Sport begint om 19.00 uur en de wedstrijd Excelsior-Vitesse begint om 20.00 uur met commentaar van Sinclair Bischop.