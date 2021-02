Directrice theater trekt aan de bel: 'Stoelpoten worden onder ons weggezaagd'

Als het aan Irene Pronk, directrice van theater Het Kruispunt in Barendrecht, ligt, komt er een extra steunpakket voor de culturele sector. Pronk, tevens voorzitter van de brancheorganisator VSCD in Zuid-Holland, trekt aan de bel.

Het is inmiddels een week na de presentatie van de routekaart van het kabinet. De cultuursector was vorige week niet blij met de nieuwe routekaart en signaleerde zelfs 'strengere beperkingen'. "We hebben ontzettend ons best gedaan om alles op anderhalve meter te laten functioneren", zegt Pronk. "In onze protocollen hebben we laten zien dat wij dit heel goed kunnen."

In de meest gunstige omstandigheden zouden, als de coronaregels het toelaten, slechts honderd bezoekers het theater in kunnen. Pronk benadrukt dat dit aantal bezoekers 'totaal niet rendabel is'.

Er wordt volgens de directeur van theater Het Kruispunt te weinig perspectief gegeven. Een doemscenario dreigt. "Je merkt dat we iets nodig hebben waarop we ons kunnen verheugen. Met deze routekaart worden de stoelpoten onder ons weggezaagd", vertelt Pronk.

Op omvallen

Met de NOW (Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid) en TVL (Tegemoetkoming Vaste Lasten) is er steun voor de theaters. Via de gemeenten geeft het Rijk ook geld. Hiermee kunnen de klappen van het afgelopen jaar worden opgevangen, zegt Pronk. Toch ziet zij de toekomst somber in. "Stel dat we over twee maanden alweer open zouden mogen - wat nog niet zo is - gaat het publiek dan al komen? We hebben een gigantische zaalbezetting nodig om de exploitatie rond te krijgen. Helemaal als je niet subsidie-afhankelijk bent."

Volgens Pronk is er sprake van een 'rare tussenfase'. Zij weet dat er theaters zijn die zich zorgen maken. "Hoe lager de subsidie, hoe groter het risico dat je nu omvalt." Het Kruispunt heeft weinig vet op de botten, ook omdat het theater geen eigen reserves heeft. "Ik heb zelf al mensen moeten laten gaan en ingrepen in het bedrijf moeten doen", zegt Pronk.

'Militaire operatie'

Nu moet Het Kruispunt innovatief en creatief zijn om toch publiek naar het theater te krijgen. Dat gebeurt vooral met livestreams. "Ik verwacht wel dat dit een blijvertje is", vermoedt de directrice van het Barendrechtse theater.

Op woensdag gaat Pronk praten met minister Ingrid van Engelshoven van Cultuur. "Hoe dan ook, er moet een extra steunpakket komen. Zonder dat we al te veel ons hand ophouden. Dit duurt zo lang, het is onoverzichtelijk. Als we de infrastructuur in stand willen houden, dan moet er wat bijkomen."

Volgens Pronk kunnen de culturele sector en evenementenbranche op een goede manier evenementen met grote groepen organiseren. "Wij willen laten zien dat we deze militaire operatie kunnen doen. We zullen hoe dan ook daar naartoe moeten."