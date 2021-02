Landelijk schadefonds voor geplunderde winkels tijdens avondklokrellen

Er is een schadefonds geopend voor ondernemers wiens zaak is getroffen door de avondklokrellen. Dat heeft Ferd Grapperhaus, minister van Veiligheid van Justitie, dinsdag gedaan. In januari werd een aantal winkels aan onder andere de Beijerlandselaan en Groene Hilledijk op Rotterdam-Zuid geplunderd en vernield door relschoppers.

Ondernemers kunnen terecht bij de Rijksdienst voor Ondernemers Nederland (RVO) voor vragen over de regeling. Het loket is op dinsdag 9 februari, vanaf 13:00 uur geopend. De regeling is gericht op ondernemers die als gevolg van de rellen schade hebben geleden aan hun winkel, bedrijfspand, goederen, voorraad en/of inventaris.



Eerst moeten ondernemers de schade melden bij hun verzekeraar. Als er vervolgens nog schade is die niet op andere wijze wordt vergoed, kan een beroep worden gedaan op de regeling.



"Het Verbond van Verzekeraars heeft mij laten weten dat het merendeel van de ondernemers verzekerd is tegen dit soort schade", schrijft Grapperhaus in zijn brief aan de Tweede Kamer. "Daarbij heeft het Verbond aangegeven de schade als gevolg van deze rellen te beschouwen als klein molest hetgeen veelal gedekt wordt, in tegenstelling tot groot molest (binnenlandse oproer/onlusten) waarvoor een wettelijk verzekeringsverbod geldt."

Niet alleen de overheid, maar ook de gemeente Rotterdam had toegezegd dat de getroffen ondernemers financieel ondersteund zouden worden.

Ook in andere steden werden winkels vernield en geplunderd. Grapperhaus noemde Den Bosch, Zwolle en Rotterdam in zijn brief.