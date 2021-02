‘Het voelt alsof de supporters er weer zijn’: Hoe een lege Kuip toch ontiegelijk veel sfeer kan hebben

Je kijkt je ogen uit in De Kuip; bijna het hele stadion is gevuld met ruim 4200 spandoeken. Zo’n tweehonderd vrijwilligers zijn door weer en wind in touw om de doeken te maken en op te hangen. “Het mooie aan deze actie is dat het supporters ondanks deze rare tijd met elkaar verbindt."

Het is een natte middag, de verraderlijke wind snijdt in het gezicht en tilt de grote doeken in het stadion op. Soms schieten ze los. Carli Klijn van SV De Feijenoorder kijkt vanuit de ring naar de vrijwilligers die de doeken weer vastmaken. “Er staan nu jongens in de zeikregen met pijn in de handen de touwtjes vast te knopen. Maar ze staan er wel elke dag. Dat is clubliefde.”





Hulp uit België en Friesland

Door de corona regels mogen er maar een bepaald aantal vrijwilligers in De Kuip aan de spandoeken werken. Carli vertelt over jongens uit België en Friesland die komen helpen met het ophangen van de doeken. “Het doet wel iets met me als ik zie hoeveel mensen het voetbal en het kameraadschap missen."

Bekijk de videoreportage hieronder



Eerbetoon

Veel doeken in De Kuip zijn een eerbetoon aan supporters die zijn overleden. Zo ook het doek voor supporter Maikel die vijf jaar geleden overleden is. Zijn doek is goed te zien tijdens wedstrijden en dat geeft Björn Weerdenburg die samen met andere vrienden het doek besteld heeft naar eigen zeggen ‘kippenvel’. "Maikel was de grootste supporter die ik ken. Hij wilde er elke wedstrijd bij zijn. Nu kan dat."

Björn Weerdenburg heeft met vrienden een spandoek laten maken voor een overleden vriend



Pim Verbeek kijkt voor de Kuip naar een aantal zwart-wit foto’s van zijn vorig jaar overleden opa. “Hij speelde voor Feyenoord, weliswaar niet in het eerste maar dat maakt me wel trots.” Pim heeft sinds zijn vijfde een seizoenkaart voor Feyenoord en ging vroeger altijd met zijn opa naar De Kuip. "Ik moest altijd netjes gekleed van hem", herinnert Pim. Samen met familie hebben ze een doek laten maken. ‘You never walk alone opa Dries Bot’ staat erop geschreven.

Pim Verbeek eert zijn opa door het doek welke hij en zijn familie hebben besteld



De spandoekenactie ’Samen krijgen we het stadion vol' is bedacht door Jeroen Ibelings van supportersgroep FRFC1908 in samenwerking met supportersvereniging De Feijenoorder. Van de 47212 beschikbare stoelen zijn op het moment van schrijven 38206 verkocht. De teller loopt nog. Een doek ter grootte van een stoel kan al voor vijf euro gekocht worden. Het duurste doek van een heel vak (1200 stoelen!) is al uitverkocht.

Supporters kunnen doeken van verschillende grootte bestelen. Van een heel vak...



...tot een stoel