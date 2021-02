RIVM: Weinig nieuwe besmettingen, vertekend beeld door gesloten testlocaties

Het RIVM meldt over de afgelopen 24 uur 111 nieuwe coronabesmettingen in de regio. Dat is het laagste aantal in een lange tijd, maar dat kan komen doordat veel testlocaties zondag gesloten waren vanwege het winterweer. Ook maandag waren een beperkt aantal testlocaties open. Toen was er met 240 nieuwe besmettingen ook een afname te zien in de cijfers.

Al sinds vrijdag is er een constante daling in het aantal nieuwe besmettingen. Voor het weekend was er nog een kleine uitschieter naar boven met 481 besmettingen. Daarna nam het gestaag af met zaterdag 392 en zondag 342. Het is de eerste keer dit jaar dat het aantal nieuwe besmettingen onder de 200 ligt.

Winterweer

Vanwege het winterse weer zijn alle teststraten van de GGD's in de regio Rotterdam en Dordrecht zondag dicht geweest. Ook de grotere teststraten hielden de deuren dicht. Landelijk gezien hebben veel minder mensen zich daardoor laten testen: net iets meer dan 195 duizend, zo'n 13 duizend minder dan vorige week.



Ook was er een kleine correctie in de cijfers van maandag: in Alblasserdam waren twee besmettingen en niet drie, zoals het RIVM maandag meldde.*

Er zijn in het afgelopen etmaal vijf regiogenoten overleden aan de gevolgen van het virus. Het gaat om inwoners uit Dordrecht (1), Krimpen aan den IJssel (1) en Rotterdam (3).

Verder zijn negen regiogenoten opgenomen in het ziekenhuis met corona.

Regiocijfers

Het aantal nieuwe coronabesmettingen in de gemeenten, gevolgd door het totaal aantal besmettingen sinds het begin van de coronacrisis is:

Alblasserdam: -1* - 1528

Albrandswaard: 2 - 1941

Barendrecht: 5 - 3215

Brielle: 0 - 871

Capelle aan den IJssel: 1 - 4487

Dordrecht: 10 - 8325

Goeree-Overflakkee: 8 - 2681

Gorinchem: 3 - 2553

Hardinxveld-Giessendam: 1 - 1606

Hellevoetsluis: 0 - 1943

Hendrik-Ido-Ambacht: 2 - 2132

Hoeksche Waard: 4 - 4698

Krimpen aan den IJssel: 1 - 2365

Lansingerland: 1 - 4191

Maassluis: 1 - 2165

Molenlanden: 4 - 3061

Nissewaard: 3 - 5074

Papendrecht: 2 - 2058

Ridderkerk: 2 - 3237

Rotterdam: 52 - 47968

Schiedam: 0 - 5808

Sliedrecht: 2 - 2080

Vlaardingen: 3 - 5245

Westvoorne: 0 - 643

Zwijndrecht: 5 - 3098

Welke cijfers gebruikt Rijnmond?

Wij baseren ons op de cijfers die het RIVM elke dag om 15:15 uur publiceert op deze pagina . Die cijfers komen van de GGD Rotterdam-Rijnmond en de GGD Zuid-Holland Zuid, maar kunnen per dag afwijken van het coronadashboard.

Dat kan verschillende redenen hebben, bijvoorbeeld het tijdstip waarop de cijfers worden ingevoerd en het feit dat onze regio uit twee GGD'en bestaat. Beide GGD'en hebben een andere werkwijze rond de dagelijkse cijfers. Door elke dag dezelfde bron te gebruiken, hebben we het beste zicht op ontwikkelingen over meerdere dagen en weken.