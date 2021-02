Tweede Kamer wil streep door coronaboete voor bescherming van winkels

Diverse ondernemers in het land kregen een boete, omdat ze na het ingaan van de avondklok nog op straat waren. In Rotterdam gebeurde dat dus met twaalf vrienden die een kapperszaak aan de Laan op Zuid wilden beschermen. De zaak was van de zus van een van hen. Het is nog niet bekend of het kabinet de motie uitvoert.

Het vervolg van de Rotterdamse kapperszaakboete ligt bij de leiding van de Rotterdamse politie.