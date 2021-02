Bekijk hier waar je in onze regio kan schaatsen

Wel of niet schaatsen, dat is de vraag. Nu het winterweer nog wel even aan lijkt te houden, is er nergens in de regio meer een schaats te vinden. Maar wáár kan er precies geschaatst worden? Want op natuurijs kan iedereen schaatsen, maar het coronavirus gooit voor een aantal ijsclubs roet in het eten.

Er gelden namelijk strenge coronamaatregelen als ijsclubs besluiten open te gaan. Zo moet er worden toegezien op het aantal aanwezigen en moet tussen volwassenen voldoende afstand worden bewaard. Dat maakt het aardig lastig, want veel ijsclubs hebben niet de capaciteit om dergelijke zaken in de gaten te houden. Dus blijven ze dicht.

Het handhaven van de coronamaatregelen is namelijk ook nog wel een ding. "De jeugd mag bij elkaar, maar ouderen moeten afstand houden", vertelt een woordvoerder van de ijsbaan Hoek van Holland. "Ouders mogen dus niet langs de kant gaan staan." Lastig, vindt hij het. "Ik kijk nog hoe ik het op ga lossen."

Andere ijsclubs gaan alleen open voor jongeren, omdat het dan onder sportbeoefening valt: "Dan zijn er geen restricties."

De coronamaatregelen leveren overigens ook gevaarlijke situaties op, vindt een woordvoerder van de ijsclub Zevenhuizen. De ijsclub krijgt namelijk geen vergunning van de gemeente en zal daarom ook níet het ijs controleren. "Normaal controleren we het ijs: hoe dik is het, waar liggen de wakken? Dat doen we nu niet; heel gevaarlijk..."

Dat vinden ze ook in Oostvoorne: "We blijven dicht omdat we niet kunnen handhaven, maar er waren vandaag al mensen aan het schaatsen. Terwijl er nog steeds wakken in het ijs zitten!"

'Elk ongeluk is er één te veel'

De Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond hoopt dat iedereen veel ijsplezier heeft. "We gunnen ieder z'n plezier. Maar laten de mensen ook rekening houden met hun veiligheid. Elk ongeluk op het ijs is er één te veel voor de mensen in de zorg, zoals ambulancezorg en ziekenhuizen, die hun handenvol hebben aan de coronacrisis."

Mis je jouw (lokale) ijsclub in onderstaande lijst? Laat het ons vooral weten via internet@rijnmond.nl!

Deze ijsclubs gaan open

* De Strijense IJsclub is woensdag opengegaan.

* IJsclub Nooitgedacht in Oudenhoorn is woensdag opengegaan.

* De Piershilsche IJsclub opent woensdag een ijsbaantje voor kinderen (vanaf 13:30 uur). De grote ijsbaan volgt later.

* IJs- en skeelerclub Puttershoek had dinsdag nog problemen met het ijs, maar is woensdag tóch opengegaan.

* IJsclub Heinenoord is open en er wordt al geschaatst.

* IJsclub De Graafstroom in Molenaarsgraaf verwelkomde woensdag de eerste schaatsers.

* IJsclub Olympia in Werkendam gaat donderdag open.

* IJsbaan Hoek van Holland gaat donderdag 'zeker' open.

* IJsclub De Brielse Geuzen gaan donderdagmiddag open voor schaatsers tot 17 jaar en leden.

* De Alblasserdamse IJsclub gaat donderdag open voor leden.

Bij deze ijsclubs is het nog onzeker

* IJsclub Oud-Alblas hoopt het eind van deze week open te gaan.

* Bij ijsclub de Molenhoek in Nieuw-Lekkerland is het ijs nog niet dik genoeg; ze hopen donderdagmiddag of vrijdag open te gaan.

* Bij de Poortugaalse ijsclub is het ijs ook nog niet dik genoeg; ze hopen vrijdag of zaterdag open te kunnen gaan.

* Maaslands IJsvermaak blijft nog even dicht, omdat het ijs nog niet dik genoeg is.

* IJsclub Ouddorp heeft de intentie om open te gaan, maar wanneer hangt nog even van het ijs af.

* IJsclub DES in Melissant heeft de intentie om open te gaan, wanneer is nog niet duidelijk.

* Bij ijsvereniging Voorwaarts in Ooltgensplaat is het ijs nog niet goed genoeg.

* Bij ijsbaan Den Bommel is het ijs nog te dun.

* Ook bij Dubbeldamse IJsclub de Winterkoning is het ijs nog niet dik genoeg.

* IJsclub de Vriendschap in Sliedrecht wil opengaan, maar weet nog niet wanneer.

Deze ijsclubs blijven (voorlopig) dicht

* IJsclub in Heerjansdam gaat niet open vanwege het coronavirus.

* IJsclub Zevenhuizen krijgt van de gemeente geen vergunning om open te gaan, in verband met de coronamaatregelen. Er mag zowel geen ijsbaan worden geopend, als geen molentocht op de Rottemeren worden georganiseerd.

* IJsclub Tenellaplas in Oostvoorne blijft dicht vanwege de coronamaatregelen.

* IJsbaan Maassluis blijft dicht vanwege de coronamaatregelen.

* Ook de Papendrechtse IJsclub blijft dicht, omdat de handhaving van de coronamaatregelen niet mogelijk is.

* Datzelfde geldt voor IJsclub Vierpolders

* De ijsmeesters van IJsclub Rijsoord zijn verdrietig: de ijsbaan ligt er verloren bij, omdat de ijsclub niet opengaat door de coronamaatregelen.

We blijven deze lijst updaten.