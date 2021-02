IJskoud doorbikkelen in Oudenhoorn, maar vanaf morgen is de ijsclub open

In Oudenhoorn gaat het woensdag gebeuren: schaatsen!

De krabbelbaan in Oudenhoorn

Het is nog even keihard werken, maar het gaat lukken. IJsclub “Nooitgedacht” in Oudenhoorn opent morgen de baan voor leden zodat ze kunnen schaatsen. “Het is koud genoeg, ’s nachts en overdag. De omstandigheden zijn ideaal om ijsvorming te krijgen”, aldus bestuurslid Arno Rosendaal.

Het ijs wordt nog wel flink opgeknapt, want de sneeuw heeft het ijs geen goed gedaan. “De sneeuw is van het ijs af en we leggen er nu nog een beetje water op zodat het mooi kan aanvriezen.”

Nooitgedacht heeft een krabbelbaan van twaalf vierkante meter en een vierhonderd meter wedstrijdbaan. “Bij de wedstrijdbaan gaan we vandaag met een waterwagen over het ijs heen, zodat ook daar extra laagjes kunnen ontstaan.”

Schaatskriebels

Aan de vrijwilligers is amper te merken dat ze al uren staan te bikkelen in de kou. “Het kriebelt bij ons helemaal. Wij zijn geïnjecteerd met ijs”, grapt Johan Rosendaal. “Zodra het begint te vriezen leven we op.”

Johan is ook schaatsenslijper. Mensen kunnen de schaatsen bij de club afgeven en dan krijgen ze die een dag later weer scherp terug. “Ik heb al zeker twintig paar gedaan. Je merkt gewoon dat mensen nu zenuwachtig worden.”

Alleen met aanmelding

Arno wil nog wel even duidelijk maken: “Kom niet als je niet aangemeld bent. Want dan moet je echt rechtsomkeer maken.” Dat heeft natuurlijk alles te maken met de coronamaatregelen. De ijsbaan heeft voor leden tijdsloten van een uur gemaakt, waarop ze zich kunnen aanmelden. In de kantine wordt geen eten en drinken verkocht.

“We kunnen open, maar wel met de handrem erop. Dat is vervelend, maar als dit is wat we kunnen bieden, dan doen we dat heel graag.”