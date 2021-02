12-jarige verdachte aangehouden in onderzoek naar avondklokrellen in Rotterdam

De 12-jarige jongen is herkend op beelden van het omduwen van een container op de Groene Hilledijk bij het kunstwerk 'Rust in Reuring'. Dat kunstwerk ging later in vlammen op.



Ook de 19-jarige Rotterdammer werd thuis in Hillesluis aangehouden. Hij was tijdens de avondklokrellen al aangehouden voor overtreding van de avondklok en de noodverordering. Nu wordt hij ook verdacht betrokken te zijn bij vernielingen aan een drogisterij en bij plunderingen in een supermarkt.

Zoektocht gaat door

Dinsdagavond worden beelden van meerdere verdachten opnieuw getoond in het programma Opsporing Verzocht op NPO1. Ook Bureau Rijnmond op TV Rijnmond zal donderdag aandacht besteden aan de avondklokrellen. Daarnaast staan de verdachten herkenbaar in beeld op politie.nl.

Als de verdachten na deze opsporingsprogramma's nog niet zijn gevonden, dan zullen hun foto's mogelijk worden gedeeld op grote schermen in de stad, meldt de politie.