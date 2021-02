Meerdere rijstroken A16 richting Breda dicht door gat in wegdek

De A16 richting Breda is net na knooppunt Terbregseplein voor een groot deel afgesloten vanwege schade aan het wegdek. Het gaat om drie van de vijf rijstroken. Volgens Rijkswaterstaat is er door bevriezing een vrij groot gat in het wegdek geslagen.

Onduidelijk is hoe lang het gaat duren voor de spoedreparatie aan het asfalt voltooid wordt. Volgens een woordvoerder van Rijkswaterstaat is het op dit moment moeilijk om asfalt te krijgen. Ze sluit niet uit dat de weg pas morgenochtend gerepareerd is.



Volgens de ANWB was het asfalt op de A16 niet bestand tegen de vorst.

Ook op de A20 van Gouda naar Hoek van Holland en van Nieuwerkerk aan de IJssel naar knooppunt Terbregseplein is het asfalt in slechte toestand, meldt de ANWB.